Проезд в омских маршрутках для пенсионеров и студентов подорожает до 22 рублей

Ответственный за общественный транспорт в Омске Александр Вялков впервые высказался, насколько он считает успешным переход на электронную систему оплаты проезда. Чиновник также признался, что у департамента нет рычагов влиять на тарифную политику частных перевозчиков и почему в феврале подорожает билет в маршрутках для пенсионеров и студентов.

1. Почему в январе система оплаты давала сбои?

- Мы соединили в одном терминале несколько способов оплаты проезда. Это прием наличных, банковских карт, расчет через смартфоны, а также электронные проездные и льготные транспортные карты. Последних в Омской области выпущено 600 тысяч. Нам удалось объединить региональную и городскую систему льготников. Проездных до января было продано 129 тысяч за все время, а сейчас их уже 230 тысяч. Надо понимать, что это очень сложная система, она обрабатывает более 50 конфигураций, обычно ее запускают за 3-6 месяцев, мы же это сделали за месяц. Учитывая все это, без шероховатостей не обошлось, – комментирует директор департамента транспорта Александр Вялков. – Главная сложность была в том, что нужно было перенести прежние карты, которые были у омичей, на новую систему. В ходе тестов проблема не выявилась, но когда льготники массово поехали 1 января в транспорте, карточки начали читаться по-разному, поэтому у нас и возник небольшой сбой. Объясню, почему считаю его небольшим: он никому не нанес большого урона. Мы сразу же проговорили с областными транспортниками, муниципальными и частными, что в этот день льготников возим бесплатно. К часу дня проблему выявили, а в 4 часа дня 1 января сбой был устранен. Сейчас система оплаты работает корректно, и проблем нет. Хочу извиниться перед омичами за те сбои, что были.

2. Из-за чего возник дефицит проездных и люди стояли в очередях?

- Мы перед новым годом заготовили проездных в 10 раз больше, чем продавали до этого в месяц. Рассчитывали, что нам этого запаса хватит. Но увеличения спроса в 46 раз не мог никто. Возник дефицит. В день мы продавали по 6-7 тысяч карт. Ситуация усугубилась праздниками. Завод-производитель карточек в Кирове ушел на каникулы, и отказался нам помочь, откровенно говоря. Искали нового поставщика там. Отсылали, как в сказках, гонца курьера. Полтора суток он добирался туда за этими проездными и вез их в Омск. В таком режиме мы наполняли рынок, и к 16 января проблему решили. Ажиотажа добавляли и некоторые пассажиры, скупавшие зачем-то по 2-3 проездных.

3. Будет ли реакция департамента на решении частников возить студентов и пенсионеров за 22 рубля вместо 18?

- Наверное, здесь некорректно говорить о реакции департамента. У частных перевозчиков нерегулируемые тарифы. Это их политика и их решение. Они имеют право самостоятельно определять стоимость проезда. Для нас это было прогнозируемо. Сейчас предприниматели стали обращаться в МП «Пассажирсервис» для смены тарифа для этих категорий граждан в электронной системе оплаты проезда с 11 февраля. У частников нет обязанности работать по тарифам муниципального транспорта. У них своя экономика. По безналу один пассажир обходится в 17 рублей, хотя себестоимость поездки на малом классе, по моим данным, порядка 25 рублей. Конечно, перевозчиков это не устраивает. Выходов у частников тут было два: полностью выйти из системы электронных платежей или сменить тариф. Департамент долго общался с предпринимателями. Создавать искусственные барьеры им для смены тарифа мы ну будем. Никто не станет работать себе в убыток. Пассажиры же пострадают – просто уменьшится количество машин. Мы поменяем им эти тарифы.

4. Почему на маршрутках нет обещанных наклеек со способами оплаты?

- Действительно, такая проблема есть. Мы о ней сообщили владельцам маршрутов. Предприниматели говорят, что некоторые водители ссылаются, что наклейку сорвало во время мойки, еще какие-то причины называют. Но здесь нужно понимать ответственность департамента. Это не совсем наша компетенция. Но мы будем следить за этими маркерами на маршрутках – они нужны.

5. Зачем мэрия купила такие маленькие и тесные автобусы?

- Муниципалитет покупал их, чтобы подвозить людей с окраин, где не очень много пассажиров. Все окраины, так или иначе, все равно связаны с центром. Мы же не можем вывезти пассажиров из Николаевки и оставить их у советского Исполкома. Такой маршрут, естественно, продолжает свой путь дальше. Автобусы мы покупали исходя из мониторинга. Анализировали пассажиропоток. У нас и сейчас есть маршруты, где от окраины до окраины за рейс проезжает не более 18-20 человек. Использовать тут машины большего класса нецелесообразно. Это приведет к убыткам предприятия.