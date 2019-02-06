Омские маршрутчики из-за новой системы оплаты проезда грозят пассажирам забастовками

В очередную проблему вылилась новая электронная система оплаты проезда, которую так часто критикуют эксперты, пассажиры и сами перевозчики. Напомним, что с 1 января проезд за наличные школьнику, студенту, пенсионеру и любому взрослому обойдется в 30 рублей. По электронным проездным пенсионеры и студенты могли проехать за 18 рублей, а дети - за 15 рублей. Все деньги по пластику поступают теперь сначала департаменту, а ведомство уже в конце месяца перечисляет транспортникам средства за перевезенных пассажиров.

Правда, в начале года жители столкнулись с проблемой - невозможно было купить пластиковые проездные. За 2 недели декабря омичи смели годовой запас карточек. Неразбирихой даже занялась прокуратура.

И вот новые сложности: повозив пассажиров по безналу всего лишь месяц, крупнейшее объединение частных перевозчиков СРО "Омские перевозчики" (включает в себя более 60 маршрутов) грозит забастовками. Причина: предприниматели заявили, что возить горожан по пластиковым проездным крайне невыгодно, и они получили серьезные убытки. И если департамент транспорта глобально не изменит систему оплаты проезда - газелисты, по их словам, просто не смогут вывести свои машины на улицы Омска.

Коммерсанты, впрочем не стали ждать доброй воли чиновников, и уже сами начали ее менять. Первые шаги - отмена бесплатной пересадки в течение 45 минут. Когда за это время пассажир мог сделать две поездки по цене одной. С 11 февраля в большинстве маршруток даже при наличии ридеров перестанут принимать и безлимитный гражданский проездной.

- С 1 января мы поддер­жали просьбу адми­нистрации о распростране­нии системы безналичной оплаты на своем частном транспорте. Запустилась она со скрипом. Но по тарифу в 25 рублей по безналичному расчету мне приходило лишь 17 рублей 60 копеек, и по итогам января я оказался в убытке на 1,5 млн. рублей, - рассказывает руководитель СРО "Омские перевозчики" Владимир Геворгян. - За федеральных льгот­ников нам платят 18 рублей вместо 25 или 30, не объясняя причин. Это тоже неправильно, ведь себестоимость перевозки даже у тех предприятий, ко­торые защитили тариф, минимально составляет 25 рублей 70 копеек. У меня она выше — 34 рубля 50 копеек, но это по­тому, что у меня большое предприятие.

Перевозчики, установившие в своих машинах ридеры, теперь выдвигают требования. Возить дальше людей по безналу они не согласны. Эти деньги за пассажиров они называют копейками.

- Либо нам платят как положено, либо мы от­казывается перевозить фе­деральных льготников по безналичному тарифу. Курс задан на то, чтобы мы работали вбелую. Так мы готовы! - горячится Геворгян. - Только давайте установим нам приемле­мые тарифы. То, сколько сейчас платят пассажиры и сколько доплачивает за льготников министерство труда, реальной стоимости проезда не соответствует!

Газелисты не исключают, что все обернется забастовками, если чиновники не услышат перевозчиков. Как рассказад "Комсомолке" один из коммерсантов, после введения электронной системы оплаты проезда выручка водителя в день упала с 3-4 тысяч до 700-1000 рублей.

- Забастовки водителей на маршрутах вполне понят­ны: им не хватает денег, чтобы выполнить план, а без этого нельзя ни за­правиться, ни провести техосмотр. Мож­но установить тариф и в одну копейку, но тогда весь транспорт встанет! Такая система крайне не­выгодна для нас. Если ничего не изменится, то через полтора-два меся­ца мы просто не сможем выйти на рейсы, - предупредил крупнейший омский перевозчик Владимир Геворгян.