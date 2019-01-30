2019-01-30T14:46:15+03:00
Общество

Почему по одному проездному не могут проехать двое и как бороться с омскими газелистами, требующими наличку

«КП» задала департамента транспорта самые частые вопросы пассажиров
Станислав МУХИН
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«КП» задала департамента транспорта самые частые вопросы пассажиров«КП» задала департамента транспорта самые частые вопросы пассажировФото: vk.com
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Ровно месяц проработала в Омске новая система оплаты в общественном транспорте. По задумке властей, безнал должен полностью вытеснить наличку. Вот только сделать это в маршрутках ожидаемо оказалось не так-то просто. «Комсомолка» решила задать департаменту транспорта несколько самых частых вопросов, которые возникают у пассажиров.

1. Может ли департамент наказать газелиста, который требует наличку, и не хочет проводить платеж через ридер?

Очень часто водители маршруток не принимают электронные проездные даже там, где установлены терминалы для них. Омичи часто жалуются на это.

- Проблема имеет место быть. Сейчас на 1313 машинах частников есть ридеры, но не везде система работает. Все дело в том, что появляется конфликт интересов водителя и владельца маршрута, – объясняет замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. – Деньги за поездку по электронному проездному поступают предпринимателю на счет через несколько дней. Понятное дело, что шоферу хочется получить наличку здесь и сейчас. Взять себе зарплату в конце дня, заправиться на них. И его понять можно. Здесь владелец маршрута тоже должен обеспечить условия своим работникам. Можем ли мы наказать перевозчика? По букве закона рычагов у нас немного. Он гласит: владелец нерегулируемого маршрута может возить людей за любую плату. Поэтому принимать проездные – это добрая воля предпринимателей. Хотя они, конечно, осознают, что департамент при желании может наказать. Начать, например, более внимательно следить за работой перевозчика. Я знаю, что некоторые предприниматели сами наказывают своих водителей после жалоб от пассажиров. Штрафуют за каждый выявленный случай на 1000 – 1500 рублей.

2. Почему нельзя рассчитаться по своему проездному за попутчика?

- Действительно, раньше такая возможность была. И насколько я помню, она сохранилась на льготных проездных – на студенческом и пенсионном. Но рассчитаться за попутчика на гражданском проездном, который работает как электронный кошелек, теперь нельзя. Это сделано из-за того, что у нас введена функция бесплатной пересадки. Сейчас пассажиры в течение 45 минут с момента первой поездки, могут совершить вторую бесплатно. И тогда будет непонятно, кому из пассажиров считать эту пересадку. Там много технических сложностей.

3. Почему за проезд берут безналом, а за багаж – только наличными?

- Причина ровно та же – из-за возможности бесплатной пересадки, – объясняет Игорь Кожухов. – Но я знаю, что через банковскую карточку можно заплатить и за проезд и за ручную кладь по 25 рублей. К тому же кондукторы идут пассажирам навстречу и при расчете наличкой берут за багаж не 30 рублей, а 25. МП «Пассажирсервис» постоянно совершенствует свою работу. Думаю, специалисты посмотрят, что тут можно сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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