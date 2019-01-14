Неразберихой при оплате проезда в омском транспорте занялась прокуратура

С введением новой системы оплаты проезда в Омске пассажирам общественного транспорта по-прежнему не живется спокойно. Чтобы сэкономить на билете, расплачиваться теперь нужно электронным способом – с помощью смартфона, бесконтактной банковской или пластиковым проездным. Пассажиры постарше, естественно, не хотят разбираться в тонкостях первых двух способов, а рассчитывают только на проездной. Вот только приобрести его, как и до Нового года, не так-то просто. В последние две недели декабря омичи раскупили годовой запас пластиковых проездных! Из-за этого карточка, по которой вместо 30 рублей можно проехать на автобусе за 25, стала настоящим дефицитом.

- В Омск поступила еще одна партия транспортных карт в количестве 20 тысяч штук. Карты для пенсионеров уже в выходные поступят в продажу, - сообщили в субботу в мэрии.

Однако даже это не спасло ситуацию. Жители у киосков вынуждены по 30-40 минут стоять в очередях. А дальше по классике: горожане винят в этом мэрию, которая не смогла спрогнозировать такой ажиотаж. А упрекают самих омичей, бросившихся покупать по 3-4 пластиковых проездных. «Комсомолка» решила задать несколько наивных вопросов департаменту транспорта.

1. Почему электронный проездной невозможно купить?

- Проблема действительно сохраняется. Перебои с пластиковыми проездными остаются. Это все-таки наша недоработка, – признал замдиректора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов. – Мы заказали их большее количество в продажу, но не ожидали такого спроса. Конечно, это не должно волновать людей и директор департамента уже приносил пассажирам свои извинения. Долгое время самым дефицитным оставался пенсионный проездной. Сейчас наиболее востребованным стал – детский. Мы дополнительно заказали еще две партии. Проездные придут в четверг и в понедельник. Думаю, это окончательно должно решить проблему.

2. Что делать, если газелисты обманывают, что ридер сломан, и требуют наличку?

- Ответ зависит от того, какая перед вами маршрутка: принимают здесь только льготные удостоверения, которые выдают в Минтруда, или еще и возможен расчет по картам ЕТК, - говорит Кожухов. – Если пассажир уверен, что рассчитаться по электронном проездному здесь можно, а водитель заявляет о проблемах в работе ридера, то это проблема газелиста. У человека есть проездной, но нет налички. Не можете рассчитаться, значит везете пассажира бесплатно. Другое дело, что спорить с водителем на месте довольно трудно. Все мы знаем, какие иногда бывают шоферы. Но с юридической точки зрения прав пассажир. Сейчас больше половины маршруток уже оборудованы ридерами, часть перевозчиков стоят в очереди на подключение к ним. Заявок нет только от 22 маршрутов из 162 в городе. Многие только начали работать с ридерами и еще могут не знать всех тонкостей. Мы ждем конца месяца, а потом уже начнем наказывать водителей-нарушителей. Планируем оборудовать весь общественный транспорт наклейками, по которым видно, какими способами можно рассчитываться в конкретной машине. Принимают ли в этой маршрутке электронные проездные или она возит только льготников.

3. Почему через приложение СИГМА так сложно рассчитаться?

Многие пассажиры заявили в соцсетях, что сделать это почти невозможно. Код, который пассажир при оплате должен считать телефоном, замят или залеплен скотчем. Из-за этого смартфоны не могут его распознать. Кондукторы торопят омичей и требуют рассчитываться наличкой.

- Сейчас в МП «Пассажирсервис», которая обеспечивает техническую часть платежей в транспорте, работают по всем обращениям омичей. Их очень много. Сотрудники почти не спят. Есть как жалобы, так и предложения. Мы по каждому из звонков отрабатываем отдельно, – добавил Игорь Кожухов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура проверит, почему в транспорте не принимали безнал

В первые дни января пассажиры столкнулись с рядом проблем при оплате проезда. На многих маршрутах не работали терминалы для приема безнала, поэтому омичам приходилось ездить за наличку и дороже – за 30 рублей. В основном проблема коснулась маршруток. Многие отказались от поездок на частном транспорте и пересели на автобусы. Но, как выяснилось, не весь муниципальный транспорт ходит по графику. Горожане начали массово жаловаться. И достучались до прокуратуры. Там уже начали проверку.

- Основанием данной проверки явились многочисленные информации об имеющихся возможных нарушениях, в том числе отсутствии возможности оплаты проезда в безналичной форме, несоблюдении графика движения транспортных средств, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КСТАТИ

Новый большие автобусы выпустят на маршрут №24 и №109

Город, наконец, получил партию новых купленных мэрией больших автобусов. Власти приобрели сразу 20 машин «Нефаз». Это обошлось городу почти в 200 миллионов рублей. Сейчас автобусы обклеивают специальной липкой лентой.

Уже известно, на какие маршруты выпустят новые машины. Как рассказали в Пассажирском предприятии №8, 17 машин поедут по маршруту №24 (Пос. Солнечный - Железнодорожный вокзал), а оставшиеся поставят на маршрут №109 (Пос. Солнечный - Речной порт). Новые «Нефазы» выйдут на улицы города уже в ближайшие дни.