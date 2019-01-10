Глава департамента транспорта: Вернем омичам деньги, если карта попалась бракованной

С нового года у нас в городе заработала новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Омичи столкнулись со множественными проблемами, однако вместо жалоб в соцсетях можно позвонить по специальному номеру, где разбираются с каждой претензией.

- Если у граждан будут возникать какие-то конкретные вопросы по работе системы, то нужно обращаться по номеру 21-13-48 – этот телефон работает практически в круглосуточном режиме, будем разбираться по каждой жалобе. Мы готовы возмещать деньги в случае, если карта попалась бракованная, терминал был неисправен или пассажиры столкнулись с какими-то другими проблемами. Я лично за новогодние праздники выплатил омичам уже 10 тысяч в качестве компенсации, - рассказал глава дептранса Александр Вялков.

Жаловаться можно не только на муниципальных перевозчиков, но и на частных газелистов. Сейчас только одна треть частных перевозчиков подключена к системе безналичной оплаты за 25 рублей для омичей, 15 рублей для школьников и 18 рублей для студентов и пенсионеров. Напомним, проезд за наличные для всех сейчас стоит 30 рублей.

К сожалению, дептранс не может заставить частных перевозчиков подключится к системе – это произойдет постепенно в течение года.

- Заставить всех частников подключится к системе, мы не можем. Надеемся, во-первых, это сделает рынок – люди в целях экономии будут ездить в тех маршрутках и автобусах, где можно оплатить проезд картой или проездным, поэтому газелисты подключатся к новой системе. Во-вторых, на 2019 год мы запланировали перевод всех перевозчиков на регулируемые тарифы – тогда к концу года все будут обязаны принимать безналичную оплату, - рассказал глава дептранса Александр Вялков.

Однако если частники, установившие терминалы не хотят принимать оплату картой или придумывают разные отговорки, чтобы получить больше денег наличными, то по таким проблемам можно обращаться в дептранс. Для этого нужно обязательно взять билет в маршрутке и запомнить ее госномер, после этого можно смело звонить с жалобой. Вялков готов лично вернуть деньги за проезд, если нарушение подтвердится.