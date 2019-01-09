Омичи не могут оплатить проезд картой и смартфоном и ездят за 30 рублей

С 1 января проезд в Омске и в муниципальном, и в частном транспорте стоит 30 рублей. В декабре после принятия решения о повышении стоимости билета власти убеждали пассажиров: на деле поездка обойдется в 25 рублей, если рассчитываться электронным проездным, смартфоном или банковской картой. А подорожание проезда до 30 рублей - способ борьбы с наличными платежами в маршрутках. Люди начнут рассчитываться электронными сервисами, и тогда власти увидят реальные доходы частных перевозчиков, которые те старательно, дескать, прячут. А это дополнительные налоги в бюджет, порядок и удобство.

Но что хорошо на чиновничьей бумаге, то для простого пассажира зло. Пассажиры столкнулись с целым рядом проблем.

1. Газелисты под любыми предлогами не принимают карты

В первые дни января омичи в общественном транспорте столкнулись с массой проблем. Расплатиться за проезд по карточке или через смартфон оказалось не так-то просто. Многие частные маршрутки отказывались принимать карты - водители под разными предлогами требовали наличку. Кто-то говорил, что терминал сломан, другие газелисты утверждали, что аппарат еще не перенастроен. В общем, случилось то, что при объявлении транспортной реформы прогнозировали все пассажиры. Водителю маршрутки, конечно, выгоднее получить 30 рублей вместо 25 рублей, ведь у него дневной план. Оставшуюся выручку он забирает себе. И заставить частных перевозчиков принимать карты департамент транспорта, похоже, не может.

2. Годовой запас электронных проездных раскупили за неделю

Проблемы возникли и самими транспортными картами. Многие горожане недоумевают, почему нельзя пополнить новые и старые карточки через онлайн-банк. Также омичи жалуются, что в киосках карт просто нет. Как только стало известно, что за наличные проезд будет стоить 30 рублей, пассажиры начали раскупать пластик в специальных киосках. Если раньше за год продавали 20 тысяч карт, то только за 2 недели декабря омичи купили 35 тысяч таких же! И власти, кажется, не смогли предсказать вполне прогнозируемую реакцию жителей на транспортную реформу.

- Дело не в сознательности, а, как обычно - в синдроме дефицита. Бабушки покупали по 5-10 карт, потому что «потом не будет». Через несколько дней ввели запрет - одна карта в руки. Бабушки, кстати, и ученические брали по нескольку штук - для внукков, - написал вице-мэр Омска Олег Заремба в Telegram.

3. Не все кондукторы умеют пользоваться терминалами

Сразу несколько омичей рассказали в соцсетях, что с толкнулись с проблемами при попытке рассчитаться за проезд смартфоном. Жители уверены: не все кондкуторы знают, как в этом случае пользоваться терминалом. Хотя в департаменте обещали обучить персонал всем хитростям работы ридера. Одному из пассажиров, пытавшихся заплатить банковской картой, вообще ее случайно заблокировали. В мэрии проблему признают.

- Имеем проблемы с кондукторами, чаще всего с частниками, - отметил Заремба.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вице-мэр Денежкин рекламирует муниципальный транспорт

По мнению же чиновников новая транспортная система работает отлично. Вице-мэр Омска Денис Денежкин недавно попробовал проехать на муниципальном транспорте. Судя по его записи в социальной сети, поездкой на автобусе №45 он остался доволен:

- Лично мне понравилась поездка, есть еще огрехи в удобстве для водителя и пассажиров, но прогресс ощутим, - резюмировал чиновник.