«Мне будто душу наизнанку вывернули»: Мать омички, убитой экс-чиновником Ровейном, считает приговор слишком мягким

Вынесли приговор экс-начальнику омского отделения налоговой службы и бывшего главы Кормиловского района Иосифу Ровейну. 62-летнего мужчину признали виновным в убийстве его 36-летней жены. Напомним, семейная трагедия разыгралась этим летом. Супруги разводились, Светлана пришла в квартиру мужа, чтобы обсудить детали. Они начали ссориться, в гневе Иосиф Ровейн схватил кухонный нож и семь раз ударил жену в грудь и живот. Молодая женщина от полученных травм скончалась на месте. После этого Ровейн сам сдался в полицию.

С учетом этого его решили оставить под домашним арестом, условия которого обвиняемый нарушил - он лег в больницу, не предупредив правоохранителей. С учетом того, что он мог просто сбежать от следствия, убийцу поместили в СИЗО.

Чтобы смягчить наказание Ровейн пытался объяснить, что просто защищался от нападавшей на него жены, та случайно наткнулась на нож, а остальные удары он нанес в состоянии аффекта. Но, изучив все собранные доказательства, следствие нашло эту версию несостоятельной. После этого у обвиняемого появилась новая тактика - пытаясь изобразить сумасшествие, он начал разговаривать со своей убитой женой, которую, якобы видел в зале во время заседания. Но комиссия психиатров признала его полностью вменяемым.

После этого рассмотрение уголовного дела несколько раз переносилось из-за жалоб на плохое самочувствие подсудимого. Потом ушел на больничный его адвокат Михаил Завьялов. Вероятно, у этого есть и рациональное объяснение. По новым правилам, день проведенный в изоляторе, приравнивается к 1,5 дням в колонии.

Кстати, интересен процесс еще и тем, что впервые в Омске на уровне районного суда дело рассматривается коллегией присяжных заседателей. Они и вынесли вердикт - признали подсудимого виновным в убийстве жены и не заслуживающим снисхождения. А сегодня, 11 февраля, окончательную меру наказания определил уже судья.

Фото: пресс-служба СУСК России по Омской области

- Согласно версии стороны защиты подсудимый действовал в состоянии необходимой обороны, не имея умысла на причинение смерти потерпевшей, однако совокупность собранных и представленных стороной государственного обвинения доказательств позволили присяжным прийти к единогласному мнению о виновности подсудимого именно в умышленном убийстве, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, Ровейн выплатит потерпевшей стороне - а это родители и двое детей Светланы Ровейн - компенсацию в 4 млн рублей. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

ЗВОНОК МАТЕРИ

«Боюсь, что его выпустят за хорошее поведение»

Татьяна Гемар - мама убитой Светланы Ровейн:

- Сегодня мне как будто снова душу наизнанку вывернули. Считаю, что девять с половиной лет - это слишком мало за умышленное убийство. Он уже 8 месяцев отсидел в СИЗО, боюсь, что его вообще раньше срока отпустят за хорошее поведение. Будем настаивать на пересмотре этого решения и ужесточения наказания. Мне каждое заседание дается с огромным трудом, приходится все заново вспоминать, но другого выхода нет. Кроме того, насколько я знаю, его адвокат уже точно намерен подавать апелляцию. Так что теперь мне придется с ним встречаться еще и в Омском областном суде.

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Омский экс-чиновник Ровейн, пытаясь изобразить сумасшествие, в суде разговаривал с убитой им женой

Никак не могут подвести итог в суде над бывшим начальником отделения омской налоговой, а позже главой Кормиловского района Иосифом Ровейном. Рассмотрение уголовного дела об убийстве 62-летним экс-чиновником своей жены Светланы постоянно переносится. Как правило, обвиняемый ссылается на плохое самочувствие. (Далее...)