Омский экс-чиновник Ровейн, пытаясь изобразить сумасшествие, в суде разговаривал с убитой им женой

Никак не могут подвести итог в суде над бывшим начальником отделения омской налоговой, а позже главой Кормиловского района Иосифом Ровейном. Рассмотрение уголовного дела об убийстве 62-летним экс-чиновником своей жены Светланы постоянно переносится. Как правило, обвиняемый ссылается на плохое самочувствие.

Напомним, семейная трагедия разыгралась в начале июня. Во время ссоры Ровейн нанес своей 36-летней множественные ножевые ранения, потом сам сдался полиции. Позже он попытается объяснить все так: мол, жена на него напала с ножом, а он защищался и случайно нанес ей первый удар. Потом все, как в тумане...

На первом судебном заседании он, кстати, даже попытался изобразить безумие - разговаривал со своей убитой супругой, которую, якобы, видел среди сидящих в зале. Но комиссия психиатров признала его вменяемым.

Тогда тактика изменилась - заседания то и дело переносятся по разным причинам - в основном из-за плохое самочувствие подсудимого.

На очередное заседание, где присяжные должны были вынести свой вердикт по этому делу, Ровейна внесли на руках трое приставов, еще несколько человек следили, чтобы его не тревожили вопросами журналисты. Голову подсудимый обмотал полотенцем и вид имел довольно страдальческий.

На очередное заседание суда Иосифа Ровейна приставам пришлось нести на руках - отказали ноги.Фото: Анна МИКУЛА

- Вы видите, он в полностью невменяемом состоянии, - взывал к судье адвокат Ровейн Михаил Завьялов. - Любой человек имеет право на достойный справедливый суд. Мой позащитный сейчас не сможет отвечать на вопросы, он даже не понимает, где находится! Призываю вас не идти на поводу у стороны обвинения и перенести заседание на то время, когда он будет в состоянии адекватно участвовать в суде. Иначе это будет нарушением конвенции о защите прав человека и основных свобод!

Когда судья осведомился о самочувствии у самого Ровейна, оказалось, что он вполне может связно говорить. Мужчина назвал другую причину недомогания.

- У меня болит простата, я в туалет по 10 раз за ночь хожу в туалет. У меня недержание мочи, а памперсы в СИЗО не выдают. Те, которые есть, приходится экономить для суда! - плача жаловался подсудимый. - Расстреляйте меня, посадите 20 лет, но позвольте мне отбывать наказание в человеческих условиях.

В итоге ситуация поставила в тупик даже судью. Он затруднился на глаз определить состояние обвиняемого и решил обратиться за помощью к специалистам. В зал вызвали бригаду скорой помощи. Медики пришли к выводу, что заседание все-таки придется перенести - у ровейна поднялось давление.

Всех присутствующих несколько раз заставляли выходить и снова входить в зал на время, пока судья уходил в совещательную комнату.

- У меня уже нет сил, если честно, - сдерживаясь говорит «Комсомолке» мать погибшей Светлны Ровейн. - Каждый раз переносят и я снова и снова прохожу через этот ужас, вспоминаю все случившееся заново во всех подробностях. Почему мою дочь убили, а я еще должна что-то доказывать, оправдываться и отмываться от той грязи, которую Иосиф сейчас льет на мою девочку. После каждой ссоры со Светой ложился в больницу и изображал, что при смерти. Она его любила, пугалась и сразу с ним мирилась. Вот этот гад утверждает, что Света напала на него. Да сколько раз она прятала от него кухонные ножи, когда он пьяным приходил домой. Такие «жонглирования», которые чуть не стоили ей жизни, были уже несколько раз. Но тогда его, видимо, останавливали находившиеся в квартире дети. А в том раз никого не было. Если бы я знала, что так все закончится вот сейчас кажется бы Свету сама за руку с работы и на работу водила. Мне ее так не хватает.

Накануне трагедии Светлана подала на развод.Фото: Личный архив

Адвокат обвинения настаивает на внесении принципиального изменения в один из вопросов, на которые предстоит ответить присяжным. Им предстоит разобраться не только в том, нанес ли Ровейн удары ножом, которые привели к смерти Светланы, но и был ли в этом корыстный умысел. По его версии, мужчина был заинтересован в смерти супруги, которая накануне подала на развод. Одним из мотивов могло стать нежелание делить имущество и детей.

- Когда Света ушла от него окончательно, он завел любовницу, тоже намного моложе себя. Этот соседка из того же подъезда, где они жили. У них даже дети одноклассники, - рассказывает мать погибшей Светланы Ровейн. - Вскоре выяснилось, что Иосиф настраивал детей против матери. Но они же ничего скрывать не умеют. Рихард и Ева (внуки женщины. - Прим. авт.) рассказали нам, что папа им говорил, как они все вместе с новой мамой планируют поехать на море, даже путевку уже выбирают. Иосиф попросту хотел вычеркнуть Свету из жизни, отобрать у нее квартиру и детей. А сейчас он рассказывает о какой-то любви к ней, чтобы разжалобить присяжных.

- Да он всегда был манипулятором, - подключается к беседе подруга Светланы Татьяна Осипова. - Света его очень любила, это правда. Мы с ней вместе работали в роддоме. Кто-нибудь что-то вкусное принесет - она сама не съест, своему ненаглядному несет. А он дома соринку увидит, заставляет мыть ее всю квартиру, мол, я по песку не буду ходить. Магазинную колбасу он есть отказывался, она часами стояла над кастрюлями варила ему домашнюю, какая ему нравится. Нормальному бы мужчине досталась, сделала бы его счастливым, а этот только измывался. Я была вхожа в семью и виделась с ними буквально за несколько дней до трагедии. Он был здоров, как бык. Демонстрировал нам, как умеет стоять на голове, а тут через несколько месяцев прямо ходить не может! Я, конечно, понимаю, что он пытается разжалобить присяжных. Но таким недостойным поведение он только настраивает людей против себя. Надеюсь, его накажут по всей строгости.

Тем временем, может быть у такого поведения подсудимого и вполне рациональное объяснение. Затягивающийся процесс ему только на руку, ведь по новому законодательству день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 в колонии. Так что немного сократить срок Иосифу Ровейну, скорее всего, удалось сократить.

Тем временем, дети Ровейнов - 9-летний Рихард и 11-летняя Ева - сейчас живут с родителями Светланы. Они уже знают, что случилось с их мамой. Чтобы не усугублять психологическую травму, их решили не перевозить в новую школу и возят в прежнюю, где учатся все их друзья. Бабушка с дедушкой теперь их главные попечители, им еще предстоит где-то найти в себе силы, чтобы жить дальше и поднять на ноги внуков. Когда закончится суд по уголовному делу, они намерены предъявить бывшему зятю гражданский иск. Потерпевшими в этой истории признали четверых человек - родителей Светланы и ее детей. Суммарно в качестве компенсации они будут взыскивать миллион рублей.