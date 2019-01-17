Омскому экс-чиновнику Ровейну, которого обвиняют в убийстве жены, на суд вызвали скорую

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-17T10:02:37+03:00

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Сегодня, 17 января, в Октябрьском суде рассматривают дело бывшего омского чиновника Иосифа Ровейна. 63-летнего мужчину обвиняют в убийстве жены.

Заседания уже несколько раз переносились по состоянию здоровья подсудимого. На очередное заседание его на руках занесли приставы. Ровейн обмотал голову полотенцем и рассказал, что страдает недержанием мочи и вынужден ходить в памперсах. В связи с этим адвокат Завьялов заявил, что его подзащитный не в состоянии адекватно участвовать в процессе. Также он настаивает, что конституционные права Ровейна нарушаются.

Чтобы удостовериться, насколько слова обвиняемого о недомогании соотвуют действительности, в суд вызвали бригаду скорой.