2019-01-17T10:02:37+03:00
Общество

Омскому экс-чиновнику Ровейну, которого обвиняют в убийстве жены, на суд вызвали скорую

Адвокат мужчины настаивает на переносе заседания
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 января, в Октябрьском суде рассматривают дело бывшего омского чиновника Иосифа Ровейна. 63-летнего мужчину обвиняют в убийстве жены.

Заседания уже несколько раз переносились по состоянию здоровья подсудимого. На очередное заседание его на руках занесли приставы. Ровейн обмотал голову полотенцем и рассказал, что страдает недержанием мочи и вынужден ходить в памперсах. В связи с этим адвокат Завьялов заявил, что его подзащитный не в состоянии адекватно участвовать в процессе. Также он настаивает, что конституционные права Ровейна нарушаются.

Чтобы удостовериться, насколько слова обвиняемого о недомогании соотвуют действительности, в суд вызвали бригаду скорой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе с Казахстаном поймали омичей с марихуаной
Wi-Fi дома: 5 вопросов о том, как это работает?
Омича через суд заставили перестать следить за соседом с помощью камер
В омском цирке на сотрудника напал леопард
Больше половины омичей недовольны экологией в городе
Кресло-конструктор или как подобрать свою надежную точку опоры
Присяжные определят судьбу бывшего омского чиновника Ровейна, убившего жену
В Омской области трое погибли в пожаре из-за кастрюли, оставленной на плите
В Омске умер 1,5-годовалый ребенок
В Омске воришка жестоко избил продавца в магазине
В Омске женщина умерла после падения в троллейбусе
В Омске 5-летняя девочка после ДТП попала в больницу
Глава омского дептранса: Бабушка на базаре продает проездные по 250 рублей
В Омске у жены экс-депутата отобрали недвижимость в доход государства
В Омске пройдет Фестиваль биатлона
В Омской области введена в эксплуатацию модернизированная подстанция «Сургутская»