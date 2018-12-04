Мать-кукушка из Омска, у которой ребенок выпал из окна: У меня был нервный срыв

Напомним, 28-летняя омичка оставила двухлетнюю малышку одну в съемной квартире и сбежала в подмосковный Ногинск. В квартире полицейские обнаружили только записку, где женщина написала, что больше не может воспитывать детей.

Оставшаяся одна малышка выпала из окна второго этажа. Этим она и спасла себе жизнь, в сугробе ее нашел случайный прохожий. Неизвестно, сколько бы ребенок оставался в квартире, и что с ней там могло произойти. К счастью, во время падения она не получила серьезных травм, ее уже выписали из больницы и отправили в дом малютки.

У Алены, горе-матери, еще трое детей. Сейчас они находятся в профилактории под Омском. Дети контактировали с больным туберкулезом сожителем женщины, поэтому проходят лечение. По словам подруги многодетной матери, дети в санатории находятся с начала лета. Алена, по всей видимости, не собиралась их забирать оттуда.

Саму кукушку нашли в Подмосковье. Информацию о розыске она увидела в СМИ, поэтому сама пришла в отдел полиции в Ногинске. А после этого выехала в наш город.

Женщина сегодня приехала в Омск на допрос к следователю. Свой поступок она объяснила тем, что у нее был стресс. На видео, снятое полицейскими, женщина говорит, что оставила малышку, потому что думала, что в скором времени придет ее соседка по квартире.

Алена рассказала «Комсомолке», что она очень любит своих детей и собирается их вернуть:

- Могу сказать вам только одно, я очень люблю своих детей. Они все, что есть в моей жизни, я буду бороться за них несмотря ни на что, а на такой поступок я решилась от отчаяния. Я не понимала, что я делаю.

Подруга многодетной матери, Татьяна, знает Алену с 2013 года. Татьяна утверждает, что Алена нигде не работала, только подрабатывала, где придется. Воспитанием детей она также не занималась.

- Она нигде не любит работать долго. Она любит лежать на диване и в интернете сидеть, - поделилась с нами подруга Алены.

На Алену завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Инспектор по делам несовершеннолетних составил протокол за неисполнение родительских обязательств. Женщине грозит лишение родительских прав. Дети могут отправится в детдом.