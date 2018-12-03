«Я хотела уйти из жизни, но не смогла»: В Омске мать-кукушка объяснила, почему бросила 2-летнюю дочь одну в квартире

Напомним Алену Петренко (фамилия изменена) полиция объявила в розыск после происшествия с ее 2-годовалой дочкой. Девочка выпала из окна квартиры на втором этаже по улице Пригородная. Как оказалось, ее мать пожить в квартиру пустила неравнодушная омичка. У Алены было четверо детей, трое из которых в последнее время находились в легочно-туберкулезном санатории. Они контактировали с кем-то из людей, у кого была открытая форма этой болезни.

Однако Алена Петренко скрылась в неизвестно направлении, бросив в той самой квартире 2-летнюю дочь. Поэтому малышка и выпала из окна. Мамаша оставила записку, в которой заявила, что больше не может воспитывать своих детей. От тяжелых травм девочку спасла относительно небольшая высота и снег. Ребенка на днях уже выписали из больницы. Как нам сказали в пресс-службе минздрава, двухлетнюю малышку будут передавать в Дом малютки.

Больше двух недель полиция искала кукушку. Как оказалось, Алена Петренко внимательно следила за публикациями в СМИ о своей истории. И даже на некоторые из них отвечала на своей страничке в соцсетях. Из прессы кукушка узнала и о том, что случилось с дочерью. Накануне она сама пришла полицию. Нашлась омичка, бросившая детей, аж в подмосковном Ногинске.

- Я иду в полицию. Хотела уйти из жизни, не смогла . Все мои знакомые знают, что я очень люблю своих детей, кроме них у меня никого нет, - написала женщина у себя на страничке.

Следователи уже завели на нее уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Старшие дети пока останутся в санатории.

Алена Петренко на своей страничке в соцсетях пытается оправдываться, почему все так получилось. Однако под ее постами собирается много людей, пишущих негативные комментарии.

Финасовое положение женщины, по ее словам, было плачевным. Омичка даже обращалась за помощью к волонтерами. Также горе-мать пишет, что ей и ее детям помогали продуктами и вещами неравнодушные люди.

Во второй записи на своей стене женщина сообщила, что собирается выехать в Омск. Также она написала, что отец одной из ее дочерей хочет забрать ребенка. Напомним, в полиции нам сказали, что в графе «Отец» у всех детей стоит прочерк.

Женщина в своих записях давит на жалость.

- Можете осуждать, как хотите, но я буду бороться за своих детей, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я буду бороться изо всех сил. Мои детки всегда были чистые, ухоженные, сытые и в тепле. Я совсем одна и кроме детей никого нет, - пишет Алена.

Мать-кукушка объяснила, что она оставила свою маленькую дочь, потому что знала, что в квартиру скоро кто-то придет. Но трагедии не удалось избежать. Сейчас девочка отправится в детский дом, а мать, по всей видимости, будут лишать родительских прав. Чем она занималась в Ногинске, пока непонятно.