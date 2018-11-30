2018-11-30T15:38:02+03:00
Общество

Малышку, выпавшую в Омске из окна, выписали из больницы и отправляют в детдом

Остальные дети брошенные матерью-кукушкой временно находятся в санатории
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: соцсети материФото: соцсети матери
Изменить размер текста:

Выпавшую из окна двухлетнюю девочку уже выписывают из больницы. Напомним, история произошла чуть больше недели назад. Многодетная мать бросила малышку одну в съемной квартире на улице Пригородная. В квартире осталась записка, где женщина написала, что не может больше воспитывать детей. Мать-кукушку объявили в розыск, но поиски пока ничего не дали. У омички, как выяснилось, есть еще трое детей. Их женщина бросила в Детском легочном туберкулезном санатории, который находится в Красноярке.

Как рассказали в пресс-службе минздрава, там дети оказались, потому что контактировали с кем-то, у кого была открытая форма туберкулеза. Сейчас дети здоровы и проходят общеукрепляющее лечение. Там их оставят до выяснения всех обстоятельств с их матерью.

Двухлетняя малышка, которая чудом выжила после падения из окна, уже выздоровела. Она получила незначительные травмы, потому что упала с небольшой высоты – со второго этажа. Под окном в этот момент была кучу снега, это и спасло девочке жизнь. Ребенок подхватил только ОРВИ, от которой девочку уже вылечили. Сейчас ребенка готовят, чтобы передать в дом малютки.

Как нам сообщили в пресс-службе омской полиции, мать-кукушку еще не нашли. В свидетельстве о рождении у детей в графе «Отец» стоит прочерк. По всей видимости, все дети отправятся в детдома.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать женщину позвоните в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску по телефонам: 79-36-02, 79-23-84, 79-22-83, 79-32-84.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тамбовчанка, чей долг оплатил шейх: «Каждые сутки в больнице обходились в 600 тысяч, но увезти маму было нельзя»
57-летней Наталье Поповой потребовалась экстренная операция на сердце. Спасти женщину не удалось, но клиника выставила ее дочери счет в 14 миллионов рублей
Новости 24
Омск в конце рабочей недели встал в 9-балльные пробки
Омский регоператор по мусору объявил аукцион по вывозу отходов на 6 млрд.
Реализацию инвестпрограммы «Омскэнерго» высоко оценили на Межотраслевом совете при Губернаторе
Подписку на смартфон можно оформить в МТС
Вице-губернатор заявила, что тариф на вывоз мусора в Омске увеличится
В Омской области на железной дороге за год погибло 17 человек
Последний снегопад в Омске побил рекорд по количеству осадков в сутки
В Омске задержали оптового наркозакладчика
В Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостом
Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть запускают сервис мгновенных переводов
В Омске прошел V областной фестиваль «От матери – к дочери»
Будущие омские педагоги качают больше студентов других вузов
В Омске качок заказал препараты для мышц, а получил судимость
Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса
Омичка, забывшая заплатить налоги с 12 проданных квартир, пойдет под суд
В омском минобре объяснили отмену компенсаций семейного образования
Движение из Омска в Казахстан открыто
С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург
В Омске из-за пожара эвакуировали супермаркет
Омичи заплатят 11 млн за расчет за проезд бесконтактной картой
Главного омского судебного пристава, подозреваемого во взятке, арестовали
Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашлась
Из-за метели закрыто движение из Омска в Казахстан
В Омске вывели дорожную технику для очистки улиц от снега
Комсомольский мост в Омске перекроют вечером 1 декабря
Из Омска открыли новые авиарейсы
«Росводоканал Омск» подключает новых абонентов
В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры