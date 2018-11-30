Малышку, выпавшую в Омске из окна, выписали из больницы и отправляют в детдом

Выпавшую из окна двухлетнюю девочку уже выписывают из больницы. Напомним, история произошла чуть больше недели назад. Многодетная мать бросила малышку одну в съемной квартире на улице Пригородная. В квартире осталась записка, где женщина написала, что не может больше воспитывать детей. Мать-кукушку объявили в розыск, но поиски пока ничего не дали. У омички, как выяснилось, есть еще трое детей. Их женщина бросила в Детском легочном туберкулезном санатории, который находится в Красноярке.

Как рассказали в пресс-службе минздрава, там дети оказались, потому что контактировали с кем-то, у кого была открытая форма туберкулеза. Сейчас дети здоровы и проходят общеукрепляющее лечение. Там их оставят до выяснения всех обстоятельств с их матерью.

Двухлетняя малышка, которая чудом выжила после падения из окна, уже выздоровела. Она получила незначительные травмы, потому что упала с небольшой высоты – со второго этажа. Под окном в этот момент была кучу снега, это и спасло девочке жизнь. Ребенок подхватил только ОРВИ, от которой девочку уже вылечили. Сейчас ребенка готовят, чтобы передать в дом малютки.

Как нам сообщили в пресс-службе омской полиции, мать-кукушку еще не нашли. В свидетельстве о рождении у детей в графе «Отец» стоит прочерк. По всей видимости, все дети отправятся в детдома.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать женщину позвоните в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску по телефонам: 79-36-02, 79-23-84, 79-22-83, 79-32-84.