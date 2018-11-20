В Омске горе-мать, у которой ребенок выпал из окна, радовалась в соцсетях первому зубу малышки

Под окнами дома на улице Пригородной накануне вечером разыгралась настоящая драма. 21-летний парень, житель этого дома, под окнами обнаружил крошечного младенца. Малышка лежала на снегу в одной майке. Ребенок упал с высоты и очень замерз. Молодой человек укрыл ее и отнес его домой в тепло. Он передал 1,5-летнюю малышку супруге, а сам вызвал скорую и полицию.

Приехавшие полицейские выяснили, что ребенок выпал из открытого окна на втором этаже дома. Когда они вышли на владельца квартиры, оказалось, что женщина сама там не проживала. В квартире жила многодетная мать с четырьмя детьми. Ей некуда было идти, поэтому сердобольная омичка, которая познакомилась с женщиной в интернете, пустила ее пожить. Также она помогала ей с продуктами и вещами.

Однако когда в квартиру пришли полицейские, там было пусто. Они обнаружили там только записку, в которой 28-летняя многодетная мать говорила о том, что она больше не может воспитывать детей. Старших детей, еще даже не ходивших в школу, она отправила в профилакторий в Омском районе. Маленькую девочку горе-мать оставила в пустой квартире с запиской и ушла.

Малышка сейчас находится в больнице. Она получила ушибы головы и грудной клетки. После выздоровления она отправится в дом малютки, а мать, по всей видимости, будут лишать родительских прав.

Сейчас кукушка находится в розыске. Но ее соцсети не предвещали беды. Алена, так зовут многодетную мать, публиковала фото своих детей и радовалась там первым маленьким достижениям своих детей. В ее статусе до сих пор стоят слова радости о первом зубике ее сына:

- Нам на новогоднюю ночь сынуля подарил лучший подарок!!!!!! в ночь с 31 на 1 у сыночка появились первые зубки!!!!!! - пишет женщина.

Но виртуальная жизнь дамы была абсолютной противоположностью реальной.

Полицейские просят помочь с поискоми омички, если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать женщину позвоните в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску по телефонам: 79-36-02, 79-23-84, 79-22-83, 79-32-84.