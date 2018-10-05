«Комсомолка» публикует переписку учителя из Петербурга с омичкой, подарившей ей свою дочь

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-05T18:16:24+03:00

В ней есть ряд моментов, которые могут стать ключевыми при вынесении приговора. Его огласят уже во вторник

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Уже в начале следующей недели вынесут приговор по нашумевшей истории о «дарении» омичкой Кристиной Лыскиной своего новорожденного ребенка учительнице из Петербурга Ольге Петровой. Напомним, 25-летняя сибирячка передала новорожденную дочь педагогу из Северной столицы прямо под камерами наблюдения в омском аэропорту. Девушка сослалась на тяжелую жизненную ситуацию - она ютилась в съемной комнате общежития вместе с мамой и старшей сесторй. О том, что молодая мама натворила, полицейским стало известно, от хозяйки, у которой Лыскины снимали угол.

Дело рассматривают в закрытом режиме и в максимально короткие сроки. В распоряжении «Космомолки» оказалась переписка женщин, которым теперь грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Торговля людьми».

Учитель из Петербурга Ольга Петрова настаивает: она не обращалась в соцсетях ей ребенка. Ту запись, что фигурирует в материалах дела, размещала не она. И силовикам об этом известно. Администратор группы в соцсетях уже предоставил следствию данные автора поста и удалось доказать, что это совсем другой человек.

- Я увидела репост этой записи, сделанный Кристиной – кто-то из моих друзей им тоже поделился. Там она рассказывала, что попала в тяжелое положение и не может оставить ребенка, просила о помощи, - рассказывает Ольга. - Я сначала даже не знала, что она из Омска. А, когда начала с ней общаться, уже не смогла бросить на произвол судьбы.

Петрова настаивает: цель была одна - временно взять ребенка омички себе и помочь ей. На наш вопрос, зачем педагогу все это нужно, она отвечает: прекрасно понимала, что чувствует Кристина

- Я сама в 18 лет вышла замуж и родила сына. Были 1990-е и очень тяжелое материальное положение. Жили в одной квартире я, муж, мои мама и отец. Работа была только у мамы. Но мы выжили благодаря неравнодушным людям – кто мукой поделится, кто вещами. С тех пор у меня осталось чувство, что при возможности надо обязательно помогать.

Женщина объяснила: они с мужем постоянно помогают детским домам семейного типа в Ленинградской области. До недавнего времени Ольга работала завучем в школе и говорит, что по долгу службы постоянно имела дело с органами опеки – курировала детей из неблагополучных семей, а иногда и сама вместе с инспекторами ходила по подвалам и чердакам в поисках сбежавших подростков. Когда подрос собственный ребенок, они с мужем решились удочерить приемную девочку Иру. Она воспитывается в семье с года, сейчас ей уже 11. Один из главных страхов Ольги, что ее девочку теперь могут отнять. Этого она боится даже больше, чем пяти лет колонии, которые просит для нее гособвинитель.

Есть и еще один важный момент во всей этой истории.

- Когда я переписывалась с Кристиной на следующий день после приезда с ее ребенком в Петербург, то она сказала мне, что не собирается приезжать. После этих ее слов я сама позвонила участковому (Ольга назвала нам фамилию, имя, отчество, звание и отделение полицейского. - Прим. Авт.). Я ему рассказала ситуацию. А в этот же, по-моему, день меня и задержали. Участковый подтвердил следствию, что я звонила еще до их прихода ко мне. Разве это не доказывает, что я не собиралась оставлять у себя ребенка насовсем? Я лишь пыталась помочь девушке...

Мы изучили переписку женщин в мессенджерах и социальных сетях. Из сообщений действительно видно, что девушка затравлена собственными родственниками. Единственному человеку, который заинтересовался ее судьбой, - Ольге - она доверилась почти сразу. Причем, рассказывала почти незнакомой женщине о схватках, начале родов и потом выписке из роддома даже раньше, чем родной матери.

Мы не беремся судить о моральной стороне случившегося, поэтому приводим диалог двух женщин без изменений. Оговоримся лишь, что впечатление от беседы странное: настроения Ольги и Кристины постоянно меняются. Временами из переписки следует, что женщины вроде бы действительно договорились передать ребенка на время. А иногда между строг чувствуется, что Кристина навсегда прощается с дочерью. На это наталкивают фразы "Не меняйте ей им" и "только сейчас поняла, как тяжело потерять свою кровинушку".

Переписка в "ВК"Фото: Анна МИКУЛА

Переписка в "ВК"

20 июня

К.Л: Такая Настенька хорошенькая! Пусть у моей дочи будет имя, как я назвала – очень красивое.

***

К.Л: Хотела вот еще поинтересоваться: если я не буду писать отказ от ребенка и забирать буду, а потом вам его передадим, все равно же мне куда-то и что-то будут записывать. Я просто боюсь, чтобы это ничем мне потом не обернулось, никаким уголовным делом.

О.П: Ничего вам за это не будет. Не забудьте при выписке указать, что уезжаете в ленинградскую область и адрес, который я вам писала. Просто, если вы напишете отказ, то к вам еще домой пойдут и нервы будут трепать. Все будет хорошо.

23 июня

К.Л: Тогда уж лучше и не жить без своей кровинушки. Так сердце уже за Настеньку болит.

О.П: Тогда, может быть, не стоит мне приезжать, если так все плохо? Мне нужно знать, пока я не выехала.

К.Л: Мне мать не оставит, да и мне идти некуда, а так бы ушла. Я бы оставила, но мать не даст.

О.П: Мамы – это, конечно, отдельная история.

К.Л: Моей матери это не доказать, что это моя кровинушка, что не каждому Бог может такое счастье дать. Кому не надо – рожают, как кошки, а хорошим людям не дает, и страдают тоже без деток.

О.П: Не одна мама у тебя такая. Проблем не хотят.

***

К.Л: Меня вот тоже просили, чтобы меня в другую семью мать отдала. Меня тоже тяжело без отца растила. У нас папа рано умер.

О.П: Сколько тебе лет было?

К.Л: 2 годика.

Переписка в "ВК"Фото: Анна МИКУЛА

Переписка в "ВК"Фото: Анна МИКУЛА

24 июня

К.Л: Я не знаю, к смогу распрощаться с дочерью. Уже привыкла, не смогу без нее. Жаль, что и меня не сможете с доченькой к себе взять.

О.П: Смогу тебя забрать, но чуть позже.

К.Л: Но примерно через какой период? Чтобы я тоже была с доченькой, рядом со своей птичкой?

О.П: В течение 3-4 месяцев.

К.Л: Не знаю, как мне без нее оставаться в Омске. Буду каждый день с ума сходить.

О.П: Солнышко, все будет хорошо.

***

К.Л: Наверное, говорили, что я бы хотела Настеньку себе оставить? Я уже к своему ребеночку так сильно привязалась и не хотела бы ее потерять. Только сейчас поняла, как тяжело потерять свою кровинушку.

О.П: Я каждый день говорю твоей маме, что, может быть она передумает и примет другое решение. Но она пока склонна только к одному.

К.Л: К чему?

О.П: Что сейчас трудности и воспитать ребенка не получится.

К.Л: Ей бы только, чтобы я отдала. Специально это делает. У нее точно нет сердца, а у меня сердце кровью обливается за своего ребенка. Как она будет без меня? Вот сейчас, например, я кормлю грудью. Как можно оторвать маленькую такую еще. Даже месяца моему котенку нет. К меня дороже моей доченьки нет на свете и никого не будет больше.

О.П: Все будет хорошо. Нужно время.

К.Л: Не хочу ничего ждать. Сердце не на месте будет. С ума могу сойти.

О.П: Что я могу сделать? Чем могу помочь?

К.Л:Хочу быть рядом с дочей всегда. Хочу видеть, как моя маленькая принцесска растет - больше ничего не надо.

Переписка в "ВК"Фото: Анна МИКУЛА

Переписка в "ВК"Фото: Анна МИКУЛА

25 июня

О.П: Теперь вообще никуда не хочу свою отдавать, потому что больно.

К.Л: Какое решение?

О.П: Только, если б вы меня тоже забрали сразу. Но вы же сказали, что попозже.

К.Л: Я не смогу сразу. Я на дорогу только 60 000 тысяч потратила. Мне хотя бы заработать немного, и тебя привезти.

О.П: А сколько стоит билет, чтобы к вам приехать от Омска?

К.Л: Колеблется от 20 до 50 тысяч – это самолет, а поезд – от 12 до 12 тысяч. Но билетов практически нет.

О.П: Плохо, что нет.

К.Л: Потерпишь немного?

Переписка в "ВК"Фото: Анна МИКУЛА

27 июня

О.П: Тут еще к Настюше собирается прийти на выписку. Хочет дочу увидеть, мне всего наговорил. Все равно не верю ему. Рассказал, что на него напали двое и стали его избивать. Он их или убил, или поранил сильно. Вот теперь будет у него суд. Сидеть не хочет, а хочет со мной расписаться и дать фамилию дочери, чтобы его не посадили, потому что у него ребенок только родился. Не хочет сидеть. А я ему сказала, что за свои поступки надо отвечать. Вот и пускай садят, на сколько не жалко.

К.Л: Ребенок суд не остановит. За убийство от 8 лет дают строгого режима. Передачки носить будешь и 2 раза в год на встречу ходить. Только жизни сеье испортишь.

О.П: Как настроение? Не писал больше новоиспеченный отец?

К.Л: Пишет, что завтра точно придет, только боится с мамой моей встречаться. Я сказала, что вы моя тетя и я к вам уезжаю – если что, знайте. Вы тоже ему скажите, что меня к себе забираете. Только не забудьте.

О.П: Не забуду, за это не переживайте.

***

К.Л: Мы ей (матери. - Прим. авт.) уже надоели, она всегда так говорит. Я бы сейчас ушла, если бы было куда. Не хочу из больницы выписываться, потому что опять дома будет дурдом, а здесь я отдыхаю.

О.П: До сентября нужно немного потерпеть. Ты же хорошая девочка. Все будет хорошо.

К.Л: За зайку все переживаю. Как будет плохо без нее.

О.П: Все будет хорошо. В сентябре, максимум, в октябре тебя заберу.

К.Л: Если бы вы знали, как мы живем. Каждый день ругань, да скандалы.

Переписка в "ВК"Фото: Анна МИКУЛА

28 июня

О.П: Сегодня выписывают?

К.Л: Да.

О.П: Маме сообщила?

К.Л: Нет еще. Когда вы приезжаете?

О.П: Пытаюсь тогда взять билеты, я же от тех отказалась, они невозвратные. Буду решать этот вопрос.

К.Л: А завтра еще не приедете?

О.П: Постараюсь быть. Как себя чувствуете?

К.Л: Пойдет.

1 июля

К.Л: Хочу с вами поговорить. Я хочу вернуть дочу, мне очень плохо. Не могу. Не надо меня уговаривать, я хочу забрать. Разговор закончен.

5 октября (переписка в WhatsApp)

К.Л: Я, вообще, хочу что-нибудь с собой сделать, чтобы не жить и не мучиться.

О.П: Выкинь это из головы.

К.Л: Ну, а что – всю жизнь мне испортили мама и Вика (омичка, у которой семья снимает комнату и которая сообщила о «дарении» младенца в полицию. – Прим. авт.). Теперь я буду уголовщиной.

О.П: Это все понятно. Но как-то с этим жить нужно. Так случилось.

переписка в WhatsAppФото: Анна МИКУЛА

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