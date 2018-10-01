Опубликовано видео издевательств над заключенными в омской ИК-7

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-01T07:34:58+03:00

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В распоряжение СМИ попало то самое видео, благодаря которому Следственному комитету удалось доказать - пытки в омской исправительной колонии № 7 к заключенным все-таки применялись. В суде установлено, что один из сотрудников колонии Василий Трофимов сколотил группу из зэков, занимавшихся единоборствами, для подавления воли бунтовщиков.

В частности на записи, которую можно посмотреть здесь, видно, как полностью голых заключенных заставляют танцевать вальс друг с другом, а после уже в одежде приседать в грузом на плечах.

Поскольку в должностных инструкциях сотрудников ФСИН не прописаны такие методы «перевоспитания» сидельцев, вину Трофимова признали доказанной. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

- С одной стороны, радует, что сотрудника все-таки осудили, - рассказывает адвокат Мария Эйсмонт, которая занимается этим делом. - Насколько мне известно, в Омске это первый подобный случай, а значит, создан прецедент. С другой - по моей информации, в издевательствах участвовало гораздо больше людей из ИК-7 и они продолжают там работать. И два года колонии за систематические и изощренные издевательства - это очень мало. Кроме того, сейчас Трофимов подал апелляцию, его вообще могут оправдать. А если снимут судимость - он вполне может вернуться на прежнюю работу.

Недавно заключенные, освободившиеся из ЛИУ-10, рассказали о новом случае пыток. По словам одного из них - Дмитрия Козюкова - его и еще 10 заключенных вывезли «ломать» в помещение СИ-3, расположенного на территории ИК-7. Там за жалобы на плохие условия содержания и отсутствие лечния их продержали четыре месяца. При этом родные все это время понятия не имели, где они находятся.

- Прокуратура уже несколько раз передавала это дело на рассмотрение в СУСК, но оттуда его возвращают. Отказывают в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Главный аргумент - нет записи, подтверждающей слова заключенных. Но можно же доказать, что преступление было совершено по другим признакам. Вот, когда убийство происходит, оно же не всегда попадает на видео. Было бы желание в этом разбираться.

Сейчас областная прокуратура снова начала проверку этого случая с 11 заключенными. Всего же адвокатам известно о 14 людях, подвергавшимся, по их утверждению, пыткам. К делу подключился депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он опубликавал в соцсетях письма зэков, которые жалуются на пытки в омской колонии. Шаргунов написал обращение в Генпрокуратуру.

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25 сентября в Омск приехали адвокаты Вера Гончарова и Мария Эйсмонт. Во многом благодаря им получила огласку история о пытках в омской исправительной колонии № 7. В мае 2018 к Гончаровой обратился освободившийся из ИК-7 Сулейманов. После того, как его история появилась в СМИ, к адвокату стали обращаться и другие заключенные и их родственники. (Подробнее...)