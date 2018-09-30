Прокуратура проверит информацию в пытках в омской колонии

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-30T07:03:20+03:00

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Прокуратура проверит информацию о пытках в омской исправительной колонии № 7. Напомним, об изощренных издевательствах, которым его подвергали с сентября по декабрь включительно в 2015, «Комсомолке» рассказал один из заключенных Дмитрий Козюков. Его выпустили на свободу по состоянию здоровья в августе 2017, и только спустя год он решился рассказать свою историю.

По словам сидельца, его и еще 10 зэков, жаловавшихся на плохие условия содержания в ЛИУ-10, вывезли на «перевоспитание» в здание бывшего печально известного на всю страну СИ-3, расположенного на территории ИК-7. Дмитрий заявил, что на протяжении четырех месяцев сотрудники ФСИН их унижали и истязали. Например, прыгали со всей силы по спине, били током и запрещали присаживаться на стул на протяжении всего дня.

Пока на свободу вышли только несколько человек, которых вывозили в это место. Они нашли в себе силы давать показания. Остальные пока отбывают заключение и не готовы общаться, так как, по их утверждению, им угрожают и они опасаются за свою жизнь.

Всего же адвокатам Марии Эйсмонт и Вере Гончаровой, которые занимаются этим делом, известны имена 14 заключенных, которые в разное время подверглись, по их утверждению, пыткам в омской ИК-7.

Также известно, что депутат Госдумы Сергей Шаргунов опубликовал в соцсетях выдержки из писем заключенных, которые попали в его распоряжение, и направил обращение в Генпрокуратуру с требованием разобраться в ситуации.

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Когда заключенные поняли, что появилась хоть какая-то надежда быть услышанными, адвокатов завалили сообщениями о чудовищных условиях содержания в колониях Омска. (Подробнее...)