Омичка, подарившая дочь, и учитель из Петербурга придумали свою версию историю

СЕГОДНЯ 08:37 2018-09-21T09:22:06+03:00

Инна познакомилась с учителем Натальей в социальных сетях. Там они и договорились на сделку. Фото: vk.com

Теперь женщины уверяют, что девочку передавали лишь на время, но их уличили во лжи [подробности]

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Шокирующую историю 25-летней Кристины Лыскиной из Омска знает теперь вся страна. Девушка отдала свою новорожденную дочь 42-летнему учителю из Санкт-Петербурга Ольге Петровой. Женщины договорились о сделке в социальных сетях. Петрова очень хотела малыша, а у Лыскиной не было возможности воспитывать ребенка. Свою Вику она передала прямо в омском аэропорту. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. По поддельным документам учительница Петрова вывезла малышку в Санкт-Петербург.

О дикой сделке узнали следователи. Сейчас обеих женщин обвиняют в торговле людьми. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Скоро начнется суд. А пока Лыскина Петрова поучаствовали в ток-шоу "Мужское и женское" на Первом канале.

Кристина в очередной раз пожаловалась на то, что на нее давила мать, поэтому она приняла решение отдать малышку.

- Мы живем втроем в съемной комнате - мать, я и старшая семья. Мать постоянно говорила мне: "Сделай аборт, оставь ребенка в роддоме". А я не хотела убивать своего ребенка. Мама неоднократно поднимала на меня руку, пока я была беременной, - жаловалась омичка.

Сейчас обе женщины настаивают на своей версии событий. Никто ребенка никому не дарил. Якобы Петрова забрала его на время.

- Я дочь не отдавала. Это было временно. Мы договорились сэтой женщиной, что она поможет нам. Сперва она перевезла бы девочку, потом со временем через месяц и нас, - утверждала мать малышки. - Я очень жалею, что передала дочь.

Всю беременность Кристина и Ольга были на связи. Жительница Петербурга постоянно интересовалась, как проходит беременность. И даже один раз перевела на карточку Кристинны 2 000 рублей.

- Ольга приехала в день выписки из роддома. Это было 29-е число. А 31-го она улетела из Омска. Все это время Ольга жила у нас, но ребенком занималась я!

Версию о временной передачи ребенка поддержала и учитель из Петербурга, которая появилась в студии. На вопрос, почему она не удочерила ребенка по закону, а пыталась его обойти женщина ответила:

- Я не собиралась удочерять девочку и обходить закон. В диалог с Кристиной я вступила, чтобы отговорить ее отказываться от своего ребенка. Мы общались, да, я два раза переводила по тысячи, на нужды Кристины в роддом. Зачем я прилетела в Омск? Я хотела отговорить ее отдавать ребенка.

Впрочем, ведущие уточнили, что Петрова прилетела со смесями, бутылочками и у нее на руках был поддельный документ о рождении у нее девочки. По нему она и вывезла малышку без лишних вопросов.

- Документ я сделала на случай, если не удастся отговорить мать отдавать дочь. Тогда я думала забрать малышку себе, - сказал учитель из Петербурга.

Также Ольгу Петрову спросили, какой мотив был у нее. Зачем ей нужна была вся эта история, из-за которой она может теперь сесть на 10 лет в тюрьму.

- Я по жизни такой человек... помогаю тем, кому могу. Думала помочь Кристине. Но я не забирала ребенка насовсем. Даже когда я уехала с девочкой в Петербург, я звонила Кристине и предлагала купить ей билеты, чтобы она приехала к нам.

Впрочем, ведущие в рассказ учителя из Санкт-Петербурга не поверили, как и в слова Кристины. Обеих женщин открыто обвинили во вранье, с помощью которого они пытаются избежать уголовного наказания.

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