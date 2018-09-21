Учительница, которой «подарили» младенца в Омске: Никаких 2 млн за ребенка я не платила

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T09:44:30+03:00

Женщина настаивает, что малышку брала на время, чтобы спасти ее маму

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«Комсомолка» пообщалась с жительницей Петербурга Ольгой Петровой, которой свою новорожденную дочь «подарила» 25-летняя омичка Кристина Лыскова. В распоряжении следствия есть скрин поста в соцсети, который Ольга разместила в одном из пабликов, где общаются мамы.

Она сообщала, что хочет взять малыша от 0 до 3 месяцев и что документы на усыновление или удочерение уже готовы. Единственной откликнувшейся спустя полгода оказалась Кристина. Женщины договорились о передаче младенца в омском аэропорту. Причем новорожденную девочку мать вручила Петровой прямо под камерой видеонаблюдения. Эта запись и стала одним из главных доказательств. Все открылось после того, как Лыскова проговорилась о сделанном своей знакомой. Та сразу пошла в полицию.

Сейчас Ольга Петрова настаивает, что прониклась жалостью к молодой маме и пыталась ее спасти.

- Я увидела, пост Кристины с соцсети, - делится своей версией Ольга Петрова. - Девушка просила о помощи, меня ее история очень тронула. Мы списались. Потом выяснялись все новые подробности. Например, что сестра и мать, которые были против ребенка, пытали ее словесно и даже били, когда она была беременной. Могли просто во время ссоры толкнуть или ударить. Я поняла, что спасать надо не только младенца, но и его маму.

- То есть, вы не собирались брать новорожденную девочку насовсем?

- Нет. У меня уже есть дети - взрослый сын и 11-летняя дочь. Мы договорились с Кристиной, что я возьму малышку на месяц, потом в Петербург переедет и она, а я ей помогу найти работу и жилье. И после этого отдам ребенка родной маме.

- С чего такая благотворительность?

- Просто в 1990-е у меня самой была похожая ситуация, когда маленький ребенок на руках и даже есть нечего. Поэтому не могла пройти мимо. Время нельзя повернуть вспять, но если бы было можно - поступила бы, наверное умнее. Как-то по-другому...

- А почему не было возможности законным способом оформить документы на ребенка. Зачем вы покупали свидетельство, что родили ее за 2 млн?

- Я и не собиралась ее удочерять, говорю же. Поэтому никакие бумаги и не собирала. А по поводу поддельного свидетельства, которое я, якобы, купила за 2 млн, у меня есть вопросы к следствию. Сейчас консультируюсь по этому поводу с юристами. Откуда, вообще, взялась эта сумма?! Где доказательства? Я учитель, таких денег у меня просто нет.

- Как сейчас обстоят дела на работе?

- В августе, когда все открылось, написала заявление по собственному желанию (До скандала Ольга Петрова работала учителем начальных классов в элитной гимназии. - Прим. авт.). Меня никто не увольнял, но создали такие условия, что пришлось это сделать самой.

- Собираетесь устраиваться?

- Пока я, вообще, ничего не планирую.

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