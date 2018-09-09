2018-09-09T10:18:37+03:00
Общество

Выборы губернатора Омской области 2018: Пенсионерка выиграла автомобиль

На выборах губернатора Омской области 2018 Татьяна Зайцева поучаствовала в лотерее среди проголосовавших
Анна МИКУЛА
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Новый автомобиль отправиться в Оконешниково.Новый автомобиль отправиться в Оконешниково.Фото: СОЦСЕТИ
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Супруги Зайцевы из районного центра Оконешниково в Омской области ходят на все выборы - считают это своим непременным гражданским долгом. Сегодня, 9 сентября, отправляясь на свой избирательный участок в единый день голосования, они даже предположить не могли, что им так повезет. Об акции «Мой регион», где разыгрывается около миллиона призов среди проголосовавших, чета пенсионеров узнала уже от волонтеров на выходе. И вот Татьяне Зайцевой удалось вытянуть счастливый билетик и стать обладательницей новенькой «Лады Весты».

- После того, как отдали свои голоса за кандидата в губернаторы Омской области, решили поучаствовать в акции: благо ходить далеко не нужно. Получив сертификат, стерла напыление. А под ним написано: «Категория подарков №1». Волонтеры подсказали, что это автомобиль! Мы даже не поверили в первый момент, что именно нам выпала такая удача, - рассказывает Татьяна. - Позвонили в город, все подтвердилось, завтра поедем получать.

Татьяна Зайцева буквально в августе вышла на заслуженный отдых. Сейчас трудится на огороде, ухаживает за домашней птицей и занимается внуками. А ее муж Сергей работает в местном фермерском хозяйстве.

Как поступят с выигранной машиной, супруги пока не знают. Решат на семейном совете.

Татьяна Зайцева до сих пор не может поверить в свою удачу. Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна Зайцева до сих пор не может поверить в свою удачу.Фото: СОЦСЕТИ

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Областная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост губернатора. Выборы пройдут 9 сентября. Из шести человек, заявлявших свои претензии на пост, в окончательном списке остались только четверо. Это действующий глава региона Александр Бурков, Алексей Ложкин, Анатолий Соловьев и Антон Дрязгов. Единственной женщине среди претендентов Ирине Дроздовой и Вячеславу Сибирскому в регистрации было отказано - первая подала всего несколько подписей в свою поддержку (вместо 8 тысяч положенных. - Прим. Авт.), второй и вовсе не подал документы в избирком. (Подробнее..)

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