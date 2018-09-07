Выборы губернатора Омской области-2018: что известно о кандидатах

7 Сент. 11:10 2018-09-08T11:13:33+03:00

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Областная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост губернатора. Выборы пройдут 9 сентября. Из шести человек, заявлявших свои претензии на пост, в окончательном списке остались только четверо. Это действующий глава региона Александр Бурков, Алексей Ложкин, Анатолий Соловьев и Антон Дрязгов. Единственной женщине среди претендентов Ирине Дроздовой и Вячеславу Сибирскому в регистрации было отказано - первая подала всего несколько подписей в свою поддержку (вместо 8 тысяч положенных. - Прим. Авт.), второй и вовсе не подал документы в избирком.

Что известно о кандидатах? Рассказываем.

У Александра Буркова, как считают эксперты, не будет соперников 9 сентября. ФОТО: Омская губерния

Александр Бурков

Врио губернатора Омской области. Политик родом из Екатерингбурга, до назначения занимал кресло депутата в Государственной Думе. В политике Александр Леонидович давно, поэтому за годы накопилось немало информации из откровенных интервью уральца. В одном из них он рассказывал о знакомстве с женой, о том, что в детстве был сорванцом и даже как-то украл в магазине хлеб.

51 год. Женат, воспитывает сына.

Алексей Ложкин увлекается шахматами, но признается: иногда проигрывает даже детям. ФОТО: Избирком Омской области

«ПОЛИТИКА - ЭТО ШАХМАТЫ, А Я ИМИ УВЛЕКАЮСЬ СЕРЬЕЗНО»

Алексей Ложкин

Координатор омского отделения ЛДПР, депутат омского Городского совета.

Родился в Шербакульском районе. Окончил омский политех по специальности «Электроснабжение». В партии ЛДПР вступил в 2006 году, с тех пор занимается исключительно политикой.

42 года. Женат, воспитывает двоих детей. Ложкин считает, что у него есть шансы 9 сентября.

- Каждая кампания нашей партии - только ради победы. Хорошим результатом для меня будет 51%. Я думаю, шансы есть, хотя понятно: Бурков с его ресурсом - фаворит. Но возможно, весь протестный электорат будет голосовать именно за меня после того, как три крупные парламентские партии открыто поддержали врио губернатора.

Алексей Ложкин признает: узнаваемости у омичей ему не хватает. И участие в выборах - хороший шанс исправить это на будущее. А смотреть на несколько шагов вперед депутата научили шахматы:

- Я ими давно увлекаюсь. Играю по интернету с другими людьми.

- И как успехи?

- Да по-разному. Как-то записался в омскую школу шахмат, пришел - так меня детишки некоторые обыгрывали. (Смеется.)

Фото: Общественная палата Омской области

Анатолий Соловьев

Член Совета городской общественной организации "Омский дом ученых", член Совета областной Общественной палаты, кандидат физико-математических наук.

Родился в городе Наманган Республики Узбекистан.Окончил Томский политехнический институт по специальности разделение и применение изотопов.

71 год, самовыдвиженец.

Антону Дрязгову - 32 года. Он занимается бизнесом в ITФото: vk.com

«ВТОРОЕ МЕСТО СТАНЕТ ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ»

Антон Дрязгов

Исполнительный директор ООО «А-стратегия», занимается бизнесом, связанным с IT-технологиями. Окончил ОмГУ. Представляет "Партию Роста". В 32 года Антон Дрязгов уже кандидат в губернаторы. Уверен, что развитие этого сектора экономики позволит Омску встать вровень с другими крупными городами страны.

- Я пошел на эти выборы, потому что уже много лет занимаюсь развитием бизнеса в цифровой экономике и IT-технологиями. Именно у компаний этой отрасли налоговые отчисления в бюджет зачастую выше, чем у некоторых градообразующих предприятий. Потому что они в валюте, - объясняет Дрязгов. - Нам нужно это развивать. Кстати, по этому же сценарию развивались Казань, Новосибирск и Екатеринбург, когда у них еще не было IT-парков, когда их не считали наукоградами.

Кандидат от «Партии Роста» не видит ничего страшного в том, что ЖКХ и благоустройство - новые темы для него. И Антон Дрязгов объясняет почему:

- Ведь ЖКХ и благоустройство - это больше городская, местная проблема. Не нужно быть в ней каким-то федеральным экспертом. Достаточно просто под проблему добиться финансирования, - рассуждает он.

- Зачем идти на выборы, заведомо зная, что проиграешь?

- Я не считаю, что не смогу победить. У меня есть опыт участия в политических технологиях. Я разбираюсь в информационных технологиях, так что это мое преимущество перед конкурентами. Активности-то нет от кандидатов. Она есть только у врио губернатора, но это стандартные ходы - их сделает каждый претендент.

- А у вас есть секретные ходы?

- Конечно, но говорить о них не буду.

- Какой процент на выборах будет успешным для вас?

- (Долгая пауза.) Скажу так: второе место станет хорошим результатом.