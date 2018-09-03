Омичей заманивают на выборы губернатора бесплатным проездом и розыгрышем машин

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-03T14:04:25+03:00

Власти пытаются заманить жителей на голосование билетами на концерт. Те, кто поставит галочку в бюллетене, получат флайер на бесплатное выступление Билана Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Меньше недели до выборов губернатора Омской области, которые пройдут 9 сентября. Обычно принято говорить: дескать, в этот день решится судьба региона. Но у нас выборы отличаются тем, что их победитель известен уже сейчас. В бюллетене 9 сентября будут 4 кандидата, однако реального соперника у врио губернатора Александра Буркова все же нет. Помимо временного главы региона в выборах участвуют профессор СибАДИ Анатолий Соловьев, депутат горсовета Алексей Ложкин от ЛДПР и молодой предприниматель Антон Дрязгов.

Несмотря на вялую избирательную кампанию, которая все-таки больше на руку врио губернатора, последние двое кандидатов всерьез рассчитывают на победу. По крайней мере, в беседе с «Комсомолкой» и Дрязгов, и Ложкин демонстрировали боевой дух. Депутат от ЛДПР заявил, что любая кампания его партии нацелена на победу. А Антон Дрязгов пообещал в борьбе за кресло губернатора секретные ходы и заявил буквально следующее:

- Я не считаю, что не смогу победить. У меня есть опыт участия в политических технологиях.

Мы решили провести эксперимент, результаты которого, возможно, огорчат кандидатов Дрязгова и Ложкина. На улицах Омска мы остановили 15 человек разного возраста, чтобы спросить, что они знают о претендентах на кресло главы региона. Почти все знали об участии Александра Буркова в выборах, а вот фамилию депутата Ложкина вспомнили только трое. О кандидате Дрязгове не был в курсе ни один из остановленных нами омичей. Но возможно, его обещанные секретные ходы исправят ситуацию.

Мы решили провести эксперимент, результаты которого, возможно, огорчат кандидатов Дрязгова и Ложкина. На улицах Омска мы остановили 15 человек разного возраста, чтобы спросить, что они знают о претендентах на кресло главы региона.Фото: Станислав МУХИН

Высокой явки на безальтернативных выборах ждать не стоит (подробнее см. «Комментарий политолога»). Сибиряки не ощущают необходимости идти на избирательные участки, когда ничего не решается. Власти пытаются заманить жителей на голосование билетами на концерт. Те, кто поставит галочку в бюллетене, получат флайер на бесплатное выступление Билана. Помимо этого омичам предложили выбрать тротуары, которые власти отремонтируют за счет бюджета. Скорее всего, 9 сентября по специальному квиточку проголосовавшим жителям можно будет воспользоваться и бесплатным проездом. Пришедшим на избирательные участки обещают и крупные подарки (подробнее см. «Кстати»).

КСТАТИ

Проголосовавшим сибирякам обещают миллион подарков в лотерее

Практически в «Поле чудес» сможет поучаствовать любой житель Омской области. Буквы угадывать не надо, а вот прийти на губернаторские выборы 9 сентября придется. Всем проголосовавшим выдадут лотерейный билет. Организаторы обещают: прямо на месте можно получить в подарок машину, скутер, телевизор, пылесос или утюг - в общей сложности 1 млн призов.

- Забрать подарок можно будет в центре выдачи подарков 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00. На территории региона будут действовать 37 таких пунктов: по одному в каждом муниципальном районе Омской области и административном округе города Омска. Два автомобиля приготовлены для омичей, - пояснил президент регионального Союза организаций торговли, который организует акцию, Борис Сватков.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

«При таком составе кандидатов нет даже видимости борьбы»

Иван ЖУКОВ:

- Я сторонник системы выборов, так как нормальные выборы обеспечивают политической системе устойчивость. В нашей стране действует система муниципального фильтра, при которой из-за сговора партий кандидаты не могут собрать необходимое количество подписей.

Тот список кандидатов, который представлен: а) не отражает полностью интересы населения; б) не обеспечивает даже видимость борьбы.

Выборы в таком случае являются фикцией, и это не только в нашем регионе. Конкурентных выборов нет, а федеральная власть обеспечивает управляемость системы при сохранении демократического фасада.

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ПОДРОБНОСТИ

Соперники омского врио Буркова обещают на выборах секретные ходы и надеются на протестный электорат

Эксперты и политологи, анализируя список кандидатов, в один голос говорят: реальных соперников у врио губернатора Александра Буркова нет. «Комсомолка» пообщалась с ними и узнала, зачем они идут на эти выборы, которые заведомо проиграют.

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