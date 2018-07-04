Соперники омского врио Буркова обещают на выборах секретные ходы и надеются на протестный электорат

4 Июль 12:40 2018-07-05T04:42:04+03:00

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Чуть больше двух месяцев до выборов губернатора Омской области - они пройдут 9 сентября. Уже известны все кандидаты - их будет шестеро (подробнее см. «Справку «КП»). Но далеко не факт, что до итогового бюллетеня дойдут все претенденты. Для некоторых сбор подписей муниципальных депутатов и рядовых омичей может стать невыполнимой задачей. Эксперты и политологи, анализируя список кандидатов, в один голос говорят: реальных соперников у врио губернатора Александра Буркова нет. «Комсомолка» пообщалась с ними и узнала, зачем они идут на эти выборы, которые заведомо проиграют.

У Александра Буркова, как считают эксперты, не будет соперников 9 сентября. ФОТО: Омская губерния

«ВТОРОЕ МЕСТО СТАНЕТ ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ»

В 32 года Антон Дрязгов уже кандидат в губернаторы. Занимается бизнесом, связанным с IT-технологиями. Уверен, что развитие этого сектора экономики позволит Омску встать вровень с другими крупными городами страны.

- Я пошел на эти выборы, потому что уже много лет занимаюсь развитием бизнеса в цифровой экономике и IT-технологиями. Именно у компаний этой отрасли налоговые отчисления в бюджет зачастую выше, чем у некоторых градообразующих предприятий. Потому что они в валюте, - объясняет Дрязгов. - Нам нужно это развивать. Кстати, по этому же сценарию развивались Казань, Новосибирск и Екатеринбург, когда у них еще не было IT-парков, когда их не считали наукоградами.

Антону Дрязгову - 32 года. Он занимается бизнесом в ITФото: vk.com

Кандидат от «Партии Роста» не видит ничего страшного в том, что ЖКХ и благоустройство - новые темы для него. И Антон Дрязгов объясняет почему:

- Ведь ЖКХ и благоустройство - это больше городская, местная проблема. Не нужно быть в ней каким-то федеральным экспертом. Достаточно просто под проблему добиться финансирования, - рассуждает он.

- А зачем идти на выборы, заведомо зная, что проиграешь?

- Я не считаю, что не смогу победить. У меня есть опыт участия в политических технологиях. Я разбираюсь в информационных технологиях, так что это мое преимущество перед конкурентами. Активности-то нет от кандидатов. Она есть только у врио губернатора, но это стандартные ходы - их сделает каждый претендент.

- А у вас есть секретные ходы?

- Конечно, но говорить о них не буду.

- А какой процент на выборах будет успешным для вас?

- (Долгая пауза.) Скажу так: второе место станет хорошим результатом.

«ПОЛИТИКА - ЭТО ШАХМАТЫ, А Я ИМИ УВЛЕКАЮСЬ СЕРЬЕЗНО»

А вот у депутата горсовета от ЛДПР Алексея Ложкина запросы куда выше. Он тоже уверен, что будет бороться за победу.

Алексей Ложкин увлекается шахматами, но признается: иногда проигрывает даже детям. ФОТО: Избирком Омской области

- Каждая кампания нашей партии - только ради победы. Хорошим результатом для меня будет 51%. Я думаю, шансы есть, хотя понятно: Бурков с его ресурсом - фаворит. Но возможно, весь протестный электорат будет голосовать именно за меня после того, как три крупные парламентские партии открыто поддержали врио губернатора.

Алексей Ложкин признает: узнаваемости у омичей ему не хватает. И участие в выборах - хороший шанс исправить это на будущее. А смотреть на несколько шагов вперед депутата научили шахматы:

- Я ими давно увлекаюсь. Играю по интернету с другими людьми.

- И как успехи?

- Да по-разному. Как-то записался в омскую школу шахмат, пришел - так меня детишки некоторые обыгрывали. (Смеется.)

«В СБОРНУЮ РОССИИ С ИСПАНЦАМИ ТОЖЕ НЕ ВЕРИЛИ»

Другой кандидат, Вячеслав Сибирский, считает, что в массовом отъезде омичей из города виновата власть. Он рассказал, почему решил выдвинуть свою кандидатуру. Свои ответы начинающий политик попросил опубликовать полностью.

- Меня не устраивает то, что складывается уже годами в нашем регионе. Власть некомпетентна. Население уезжает. Бизнес душат, поэтому многие люди теряют работу, не могут позволить себе ни отдых, ни досуг, ни образование и развитие детей, – говорит Сибирский. – Я занимаюсь бизнесом, давно уже слежу за экологией, организовывал митинги на эту тему, слежу за госзакупками. И вот что скажу. Полный коллапс. Все движется по инерции, но ресурсов почти не осталось. Надо принимать экстренные меры. А для этого все общественно активные силы должны мобилизоваться и использовать любой шанс для спасения региона. Я считаю, что могу внести вклад в этот процесс. И главное – я этого искренне желаю. Самая главная мотивация – мои дети. Им здесь жить. И я хочу, чтобы они жили достойно, комфортно и безопасно.

- Что нужно менять?

- Если бы я не был уверен, что не могу хотя бы немного изменить ситуацию, то сидел бы тихо и не высовывался. Менять нужно схему управления регионом, бороться с некомпетентностью власти и ее тотальным страхом возражать Москве. Это наш регион, и губернатор должен исходить из приоритета интересов Омской области и омичей, бороться на них. А не заглядывать в рот президенту.

Вячеслав Сибирский неоднократно был организатором митингов по проблемам экологии. ФОТО: Избирком Омской областиФото: vk.com

Нужно немедленно разбираться с экологией, вырубкой лесов в области, парков и скверов – в городе, с безобразной работой транспорта, грязью и мусором. Бороться за возврат налогов в регион и город. Да, кому-то это покажется нереальным, но я других вариантов не вижу. Иначе мы просто вымрем.

- Зачем участвовать, заведомо зная, что не выиграешь?

- Вы верили в победу наших футболистов над испанцами? Вот и многие другие люди не верили. А ребята сделали, что должны были, и победили. Да, меня не поставил сюда Путин, и у меня нет возможности снять конкурентов. Да я бы и не стал этого делать, даже если бы мог. Поэтому мои шансы ниже, чем у некоторых. Но не это главное. Мое ключевое отличие от других кандидатов вот в чём. Они участвуют, чтобы занять кресло. Я участвую, чтобы сделать жизнь моих земляков лучше, комфортнее и достойнее. Этой цели подчиняется вся моя общественная деятельность. И выборы губернатора – не главный и точно не последний этап.

- На какой процент рассчитываете?

- Не буду пока заниматься спекуляцией и гаданием на кофейной гуще. Для меня важен каждый голос моих земляков, так что бороться намерен за каждого избирателя, - пообещал Вячеслав Сибирский.

Знаменитая акция, устроенная депутатом Ириной Дроздовой в Верхнем Карбуше после отмены автобуса в село.Фото: vk.com

ЗВОНОК КАНДИДАТУ

«В Обаму тоже никто не верил, а он стал президентом»

Депутат Троицкого поселения Ирина ДРОЗДОВА:

- Решение участвовать в выборах я приняла после истории моей борьбы с точками по продаже левой водки. У знакомой торговали из соседнего дома. Мы пришли на прием к тогдашнему начальнику УМВД Юрию Томчаку. Начали говорить о проблемах. На каждую он отвечал: «Это не наш вопрос» или «Здесь у нас нет полномочий». Мы спросили: а что вы можете? Нам ответили: могут разобраться с нелегальной торговлей алкоголем. Мы передали адрес - обещали разобраться. На три дня продажа остановилась, но потом все продолжилось. Я лично переодевалась в костюм бомжа и шла покупать левую водку, снимая все на скрытую камеру. Диск с записью мы передали тогдашнему руководству УМВД. Я поняла, что ничего никому не надо. Нужно все делать самим.

- Но вы же все равно не выиграете?

- А вдруг вы ошибаетесь? В Обаму тоже никто не верил, а он стал президентом США. Меня может остановить только финансовый вопрос. Я подсчитала: на успешную кампанию нужно от 2 до 5 млн.

- А у вас есть спонсоры?

- Есть. Я, правда, не понимаю, в чем их интерес финансировать кампанию. Сама-то живу и зарабатываю картинами. Пишу их на заказ.

- Во сколько мне обойдется мой портрет метр на метр?

- Смотря на чем…

- На холсте, допустим.

- Ну, тысяч 20. Подождите, я не поняла: вы просто спрашиваете или хотите сделать заказ?

- Интересуюсь. Спасибо, всего хорошего.

СПРАВКА «КП»

Кто заявился на выборы?

1. Врио губернатора Александр БУРКОВ (самовыдвиженец).

2. Депутат горсовета от ЛДПР Алексей ЛОЖКИН.

3. Профессор СибАДИ Александр СОЛОВЬЕВ (самовыдвиженец).

4. Депутат Троицкого поселения Ирина ДРОЗДОВА (самовыдвиженец).

5. Директор ООО «СибРемСервис» Вячеслав СИБИРСКИЙ (самовыдвиженец).

6. Исполнительный директор ООО «А-стратегия» Антон ДРЯЗГОВ («Партия Роста»).