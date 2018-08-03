Выборы губернатора Омской области-2018: что известно о кандидатах

СЕГОДНЯ 09:04 2018-08-03T09:27:36+03:00

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Накануне в четверг, 2 августа, стало известно о том, что областная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост губернатора.

Из шести человек, заявлявших свои претензии на пост, в окончательном списке остались только четверо. Это действующий глава региона Александр Бурков, Алексей Ложкин, Анатолий Соловьев и Антон Дрязгов. Единственной женщине среди претендентов Ирине Дроздовой и Вячеславу Сибирскому в регистрации было отказано - первая подала всего несколько подписей в свою поддержку (вместо 8 тысяч положенных. - Прим. Авт.), второй и вовсе не подал документы в избирком.

Напомним. что досрочные выборы губернатора Омской области назначены на второе воскресенье осени - 9 сентября.

Что известно о кандидатах? Рассказываем.

У Александра Буркова, как считают эксперты, не будет соперников 9 сентября. ФОТО: Омская губерния

Александр Бурков

Врио губернатора Омской области. Политик родом из Екатерингбурга, до назначения занимал кресло депутата в Государственной Думе. В политике Александр Леонидович давно, поэтому за годы накопилось немало информации из откровенных интервью уральца. В одном из них он рассказывал о знакомстве с женой, о том, что в детстве был сорванцом и даже как-то украл в магазине хлеб.

51 год. Женат, воспитывает сына.

Алексей Ложкин увлекается шахматами, но признается: иногда проигрывает даже детям. ФОТО: Избирком Омской области

Алексей Ложкин

Координатор омского отделения ЛДПР, депутат омского Городского совета.

Родился в Шербакульском районе. Окончил омский политех по специальности «Электроснабжение». В партии ЛДПР вступил в 2006 году, с тех пор занимается исключительно политикой.

42 года. Женат, воспитывает двоих детей.

Фото: Общественная палата Омской области

Анатолий Соловьев

Член Совета городской общественной организации "Омский дом ученых", член Совета областной Общественной палаты, кандидат физико-математических наук.

Родился в городе Наманган Республики Узбекистан.Окончил Томский политехнический институт по специальности разделение и применение изотопов.

71 год, самовыдвиженец.

Антону Дрязгову - 32 года. Он занимается бизнесом в ITФото: vk.com

Антон Дрязгов

Исполнительный директор ООО «А-стратегия», занимается бизнесом, связанным с IT-технологиями. Окончил ОмГУ. Представляет "Партию Роста".

32 года.

ПОДРОБНОСТИ

Соперники омского врио Буркова обещают на выборах секретные ходы и надеются на протестный электорат

Эксперты и политологи, анализируя список кандидатов, в один голос говорят: реальных соперников у врио губернатора Александра Буркова нет. «Комсомолка» пообщалась с ними и узнала, зачем они идут на эти выборы, которые заведомо проиграют.

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