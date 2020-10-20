Коронавирус в Омске, последние новости на 20 октября 2020: Из аптек исчезли противовирусные, а три больницы переводят под ковид

Контроль за соблюдением масочного режима в Омской области усилен. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 20 октября 2020 не радуют. Вторая волна пандемии продолжает бить по всем система жизнеобеспечения города. Цифры по COVID-19 растут: каждый день в регионе фиксируют рекордное число заболевших.

Омичи обсуждают в соцсетях, что ждать приезда врача из поликлиники или скорой на дом приходится целый день. Очереди на КТ огромные даже в частных клиниках. Очевидно, что имеющегося количества аппаратов в Омске не хватает.

Забиты и больницы пациентами с признаками ОРВИ и пневмонией. Из-за этого власти решили снова перевести часть больниц под омичей с коронавирусом. Теперь с такими пациентами будут работать Горбольница №7, роддом № 5 и, скорее всего, клиника ФМБА.

- Даже в самый сложный период – июль-август – у нас было развернуто чуть более 1500 коек. На сегодняшний эта цифра достигла 2100. Но мы понимаем, что этого недостаточно, - сказал замглавы штаба по противодействию развития коронавируса в Омской области Владимир Куприянов.

Сложность ситуации с коронавирусом перестали скрывать и омские власти. Недавно губернатор Александр Бурков даже сделал обращение к жителям. В нем он в очередной раз попросил сибиряков поберечься: соблюдать меры предосторожности и масочный режим в общественных местах.

Ранее власти обещали ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. Правда, за последнюю неделю поймали всего лишь 8 нарушителей. Сложная ситуация из-за COVID-19 и в муниципальном транспорте: более 60 кондукторов с простудными заболеваниями и температурой находятся на больничных. Их на маршрутах не хватает. Похожая ситуация и в образовательной отрасли: многие педагоги либо болеют, либо находятся на лечении.

Как сообщают омичи в соцсетях, появились и перебои в аптеках с лекарствами. Препараты, которые обычно покупают при вирусных заболеваниях и для лечения коронавируса, практически исчезли с прилавков. Проблему не скрывают и в омском правительстве.

- Действительно выросло потребление медпрепаратов в аптеках. Пройдет совещание с руководителями аптечных сетей. Я прошу довести до омичей, что губернатор взял на контроль все процессы. Мы столкнулись с более жесткими условиями распространения вируса, – отметил накануне Владимир Куприянов.

Ранее власти обращались к омским работодателям и просили как можно больше сотрудников перевести на удаленку.