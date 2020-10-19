Омский роддом № 5 все-таки отдают под ковидный госпиталь

Пациенток, относящихся к роддому № 5, направят в другие медучреждения. Фото: 1-doctor.ru/omsk

В Омске закрывают роддом № 5, а также горбольницу № 7 и госпиталь для ветеранов войн. Об этом во время сегодняшнего брифинга рассказал глава регионального оперштаба по коронавирусу, зампред облправительства Владимир Куприянов.

– За последнюю неделю мы увидели, что число заболевших коронавирусом стало рекордным. Поэтому по поручению губернатора министерство здравоохранения и облправительство будет заниматься обеспечением дополнительного коечного фонда, – сказал Куприянов. – Даже в самый сложный период – июль-август – у нас было развернуто чуть более 1500 коек. На сегодняшний эта цифра достигла 2100. Но мы понимаем, что этого недостаточно. В итоге было принято непопулярное решение развернуть дополнительный коечный фонд на базе родильного дома № 5.

Зампред пояснил, что в Омске все становится меньше женщин фертильного возраста, поэтому рожают они меньше и оставшиеся медучреждения вполне смогут справиться с существующим потоком пациенток.

«Комсомольская правда в Омске» писала о возможном закрытии роддома № 5 еще в пятницу, 16 октября. Об этом нам рассказал источник в медучреждении. Сотрудники переживали, что непрофильный персонал, видимо, временно просто останется без работы. В тот же день областной минздрав опубликовал довольно неоднозначный комментарий, в котором журналистов, по сути, называли лжецами и провокаторами. Вот он:

– Комментарий по родильному дому № 5. В соцсетях и региональных СМИ продолжают публиковать ничем неподкрепленную информацию о перепрофилировании учреждений родовспоможения Омска. Министерство здравоохранения в очередной раз просит вас не поддаваться панике и не реагировать на публикации, которые не имеют официального подтверждения. На данный момент никаких работ по завозу специального медицинского оборудования в родильном доме № 5 не ведется! Все функционирует в штатном режиме, – заверяло министерство здравоохранения Омской области.

Тем временем тогда же в соцсетях появилось видео из 5-го роддома, где было видно, что некие люди уже проводят осмотр его помещений для возможного переоборудования.

Почему в ведомстве не объяснили местным жителям, в чем необходимость для региона перепрофилирования роддома под госпиталь для тяжелых пациентов с коронавирусом, а вместо этого перешли в нападение, не очень понятно.

Также Владимир Куприянов рассказал, какие еще медучреждения будут временно закрыты. Речь идет о горбольнице № 7, где есть практически все необходимое для быстрого развертывания коек под ковид. Также для этих целей будет отдан госпиталь для ветеранов войн. Этим летом он уже работал в таком формате, и его сотрудники накопили необходимый опыт.

Кроме того, глава оперштаба рассказал о важности усиления амбулаторно-поликлинического звена, которое сейчас буквально задыхается из-за шквала вызовов. На сезонный период гриппа и ОРВИ наложилась еще и пандемия. Чтобы хоть немного разгрузить участковых врачей, им на помощь придут ординаторы и студенты старших курсов медуниверситета. Со всеми ними будут заключать полноценные трудовые договоры. Ребятам, которые вызовутся работать в поликлиниках и в больницах, как и их старшим коллегам, полагаются ковидные выплаты.

Также Владимир Куприянов рассказал, что облправительство обратилось за помощью в Федеральное медико-биологическое агентство. Там пообещали предоставить еще порядка 70 дополнительных больничных мест под ковид.

Напомним, в сегодняшнем видеообращении к жителям региона губернатор Александр Бурков со ссылкой на данные Роспотребнадзора заверил, что ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в Омской области удастся стабилизировать за несколько недель.