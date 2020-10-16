«Завтра приедут монтировать оборудование под ковид»: Омские медики рассказали о возможном закрытии роддома № 5

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В Омске продолжает обсуждаться информация о скором перепрофилировании больниц города под ковидные госпитали. Ранее упоминались перинатальный центр и родильный дом № 2 в городке Нефтяников. В пресс-службе областного минздрава эту информацию опровергли, сообщив, что просто готовятся к приему рожениц с коронавирусом.

И вот снова появились опасения, что одно из таких учреждений все-таки может быть временно закрыто и перепрофилировано.

– Пятый роддом закрывают. Сообщили руководству роддома, – рассказал «Комсомолке» источник в этом медучреждении. – Завтра будут оборудование под ковид монтировать, в понедельник с персоналом встречаться и говорить, куда кого переведут и что будет с непрофильным персоналом.

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