В минздраве отрицают, что пытались отдать омский роддом № 2 под ковидный госпиталь

В Омской области началась вторая волна коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в омском паблике «Омск Live» появилось тревожное сообщение от сотрудника роддома № 2. Обеспокоенный автор поста рассказал, что их заведение пытаются перепрофилировать под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Ранее медикам удалось отстоять перинатальный центр – были опасения, что ему грозит такая же участь.

В обоих случаях в пресс-службе областного минздрава опровергли это, а журналистов, написавших об инциденте, по традиции, обвинили в распространении недостоверной информации и назвали провокаторами.

Омичи переживают за судьбу роддома № 2 в Нефтяниках. Фото: vk.com/omsk_live

– Вчера в соцсетях вновь появилась тема перепрофилирования учреждения родовспоможения, а именно родильного дома № 2, для больных с коронавирусной инфекцией. Попытка обострить и без того напряженную ситуацию в медиапространстве по всей стране не имеет подтверждения. К сожалению, в омской области СМИ в очередной раз публикуют непроверенную информацию! – говорится в официальном сообщении минздрава. – На данный момент в городе проходит оценка всего коечного фонда, который можно было бы применять для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе и беременных женщин. Речь не идет о перепрофилировании какого-либо учреждения родовспоможения, например, упомянутого родильного дома № 2, под госпиталь для ковидных больных. В регионе, как и в целом по стране, непростая эпидемиологическая ситуация, число заболевших жителей увеличивается с каждым днем. А значит, нужно быть готовыми к различным сценариям, в том числе с учетом пациентов нескольких особых групп населения.

Также в ведомстве открестились от ответственности за работу нового военного госпиталя, сославшись, что он относится к Министерству обороны РФ. Напомним, омским СМИ подробно рассказывали об ударных темпах его строительства. Но далее о том, как это учреждение функционирует, не было никакой информации. Сотрудники скорой рассказывали «Комсомольской правде в Омске», что ни разу не отвозили туда ковидных пациентов. При этом изначально анонсировалось, что госпиталь будет оказывать помощь не только военным, но и гражданским.

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В Минобороны утверждают, что открытый в Омске госпиталь работает

Напомним, в июне «Комсомолка» писала об острой нехватке мест для ковидных больных в омских больницах. Об этом нам рассказал один из сотрудников скорой помощи. По утверждению нашего собеседника, все омские больницы заполнены, пациентов из города приходится отвозить в районные ЦРБ.

Казалось бы, госпиталь Минобороны, который построили в Омске за рекордные сроки и даже торжественно открыли 30 апреля, мог бы хотя бы частично разгрузить уже существующие больницы. (Далее...)