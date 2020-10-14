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В омском минздраве рассказали, перепрофилируют ли детскую больницу под ковидный стационар

Омичи выступают против такого решения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Если здание все же отдадут под ковидный стационар, коечный фонд увеличится на 200 мест.

Если здание все же отдадут под ковидный стационар, коечный фонд увеличится на 200 мест.

Фото: ВКонтакте

Накануне появились сообщения о том, что в Омске планируют передать под коронавирусных больных педиатрический стационар на улице Красных Зорь, который принадлежит Городскому клиническому перинатальному центру. Омичи возмутились в соцестях такому возможному решению омского минздрава.

- Уважаемые родители деток, которые там проходили лечение и реабилитацию, давайте недопустим закрытия стационара. Поймите, в этом центре спасают, может, последнюю надежду матерей. Нельзя его закрывать, - пишут тревожные посты в соцсетях омичи, обеспокоенные такими новостями.

В министерстве здравоохранения Омской области рассказала, что давно планировали перевод пациентов из стационара в другое здание Перинатального центра, чтобы улучшить качество их обслуживания. Сейчас, как отметили в ведомстве, здания располагаются довольно далеко друг от друга и прохождение некоторых обследований для пациентов затягивалось. Полный перенос отделения в главное здание центра на улице Герцена должен был повысить качество и скорость медпомощи. Также в пресс-службе отметили, что сейчас часть коечного фонда не используется, а состояние здания на улице Красных Зорь вызывает множество нареканий.

В минздраве отмечают, что пока не рассматривали вопрос о перепрофилировании здания под прием коронавирусных больных, но такая возможность есть. Если это случится, то по оценкам специалистов город получит дополнительные 200 коек.

ОФИЦИАЛЬНО

- Министерством здравоохранения в настоящее время не принимались никакие решения связанные с перепрофилированием этого корпуса для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, несмотря на наличие такой возможности. И если вопрос об изменении формата работы будет рассматриваться, то город получит дополнительные 200 коек. При этом, никаких ограничений для госпитализации детей не возникнет, все они продолжат свое лечение в основном здании перинатального центра причем в более лучших условиях, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

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