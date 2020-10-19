Коронавирус в Омске, последние новости на 19 октября 2020: Власти просят убирать работников на удаленку и вновь переводят больницы под ковид

Уже даже власти не скрывают: ситуация с коронавирусом в Омске очень сложная. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Власти перестали скрывать: ситуация в регионе очень сложная. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 19 октября 2020 пугают. Уже 9 дней подряд суточная статистика бьет все рекорды по количеству зараженных. Общее число заразившихся перевалило уже за 13 тысяч, ежедневно от ковида умирают омичи. При этом больницы переполнены, а очередь на КТ исчисляется уже не часами, а днями.

Минздрав снова начал переводить дополнительные больницы под ковид. Все это говорит о второй волне, которая может быть даже жестче по последствиям, чем первая. Сложность ситуации уже перестали скрывать и власти - омичи и так все видят. Соцсети завалены жалобами на работу поликлиник и долгое ожидание скорой. Некоторые пациенты с признаками коронавируса ждут врачей на дому по несколько дней. Продолжают умирать от ковида и омские врачи: накануне скончалась медсестра горбольницы №1. Несколько школ продолжают находиться на карантине - там обнаружили вспышку коронавируса. Ранее появлялись данные о том, что ковид был диагностирован у 120 учеников в Омске.

В связи с этим губернатор Омской области сделал обращение к сибирякам. Он признал сложность ситуации с пандемией. По его словам, тяжело будет несколько ближайших недель. Александр Бурков попросил омичей соблюдать меры предосторожности. Он сам недавно заразился коронавирусом.

- Ситуация действительно сложная. Но я убежден, что мы ее преодолеем сообща. Я прошу вас не поддаваться панике. Ситуация эта временная, и сегодня специалисты из Роспотребнадзора говорят о том, что нам необходимо еще несколько недель, чтобы стабилизировать обстановку, - заявил губернатор. - Поэтому мы выйдем из этой ситуации. Я прошу вас: соблюдайте меры безопасности.

Омских работодателей Александр Бурков попросил как можно больше сотрудников перевести на дистанционку. По его словам, сейчас важно сохранить людей.

- Поэтому я обращаюсь к руководителям промышленных предприятий, организаций: изыскать возможность как можно больше работников перевести на дистанционный режим работы, - обратился к омичам Александр Бурков. - Это позволит снизить количество контактов и, соответственно, противостоять распространению инфекции.