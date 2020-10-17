В Омске от коронавируса скончалась медсестра ГКБ-1

Нине Хериковой было 62 года. Фото: ГКБ-1 им.Кабанова А.Н. Совет по сестринскому делу

Трагическая новость пришла накануне из Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова, куда направляют основной поток заболевших коронавирусом в Омске. Все чаще зараза не оставляет шансов и тем, кто спасает жизни таких пациентов.

– COVID-19 беспощаден! Администрация больницы с большим прискорбием сообщает, что на 63-м году жизни скоропостижно скончалась медицинская сестра анестезист отделения анестезиологии Херикова Нина Владимировна. Совет по сестринскому делу и весь коллектив БУЗОО ГКБ-1 приносит свои соболезнования родным и близким, – говорится в некрологе, написанном коллегами погибшей.

Напомним, месяцем ранее также в ГКБ-1 имени Кабанова от ковида скончалась еще одна сотрудница этой больницы – медсестра нейрохирургии Ирина Сергеева.

В общей сложности жертвами коронавируса стали семеро омских медиков.

Это Екатерина Лютикова, Ерген Копин, Сергей Костерин, Сергей Ковтун, Евгений Чехонадских и Наталья Яштина.

Всего в списке российских сотрудников здравоохранения, жизни которых забрал ковид, уже 733 имени.

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