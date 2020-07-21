2020-07-21T14:30:19+03:00
Общество

От коронавируса умер врач крупной омской больницы

Ергену Копину было всего 43 года
Анна МИКУЛА
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Ергену Копину было всего 43 года.Ергену Копину было всего 43 года.
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Трагическая новость пришла из омской Городской больницы № 1 имени Кабанова. Там от коронавируса скончался молодой врач Ерген Копин.

– В лицe Ергена Жетписбаевича медицинское сообщество потеряло зaмeчaтeльнoгo чeлoвeкa, хорошего врача, который вернул здоровье и нормальную жизнь сотням пациентов, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Он был предан профессии и любимoмy дeлy, пpoдoлжaл выпoлнять cвoи oбязaннocти в ycлoвияx бopьбы c кopoнaвиpycнoй инфeкциeй. К нашему глубочайшему сожалению, в битвe зa coбcтвeннoe здopoвьe Ергену Жетписбаевичу нe yдaлocь oдepжaть пoбeдy, нecмoтpя нa вce усилия наших коллег. Мы выражаем искренние соболезнования семье доктора, его родным и близким.

Также в минздраве отмечают, что семья врача получит всю положенную в таких случаях помощь. У Колина у него остались жена и двое детей. Он специализировался на эндоскопии. Еще при жизни пациенты оставляли о нет отзывы как о человечном и обходительном докторе.

Выяснилось, что Ерген Жетписбаевич попал в реанимацию Омской областной больницы уже у критическом состоянии, спасти его, к сожалению, не удалось. Коллеги умершего рассказывают, что они потеряли хорошего друга, а город – настоящего профессионала.

– Covid-19 беспощаден !!! Сегодня, ушел из жизни наш коллега, Копин Ерген Жетписбаевич, замечательный доктор, да просто хороший, добрый, совершенно порядочный, честный человек. Очень хорошо помню, как пришел Ерген в 2002 году к нам в эндоскопическое отделение, как учился бронхоскопии, как он рос на глазах как специалист, затем защитил кандидатскую по эндопротезированию рубцовых стенозов трахеи, всегда стремился познать новое в эндоскопии и хирургии. Омская эндоскопия понесла невосполнимую утрату!

Не стало совсем еще молодого человека, мужа, отца, сына… Скорбим, – это одно из десятков сообщений, которые медики пишут сегодня в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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