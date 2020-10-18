«Бабушка третьи сутки лежит с температурой 39»: К омичке долгое время не ехали медики

Пожилая омичка ждала помощи трое суток. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже по недоброй традиции омичи добиваются спасения своих пожилых родственников, только начиная бить во все колокола в соцсетях. Об очередной такой страшной истории рассказала Валентина Левина.

– Наша скорая далеко не скорая, – пишет омичка. – Друзья, в городе творится хаос. Наши больницы переполнены, поликлиники битком, врачи и скорые на вызовы не приезжают даже к тяжелым. Наша бабушка сильно заболела. С 14 октября вызываем скорую, до сих пор никто не приехал. Дважды вызвана скорая и дважды из поликлиники вызван врач. Сказали: «Ждите». Мы не знаем, куда обращаться, что с нашей бабушкой и чем ее лечить. Я уже позвонила и в минздрав, и в скорую и написала обращения на все почты. Тишина.

Валентина объясняет, что ее близкий человек все это время лежит с сильным кашлем, болью в груди и с температурой 39 градусов, которую невозможно сбить. Особую тревогу родных вызывает, что у бабушки и без того серьезные проблемы со здоровьем: после операции у нее нет части легкого. Кроме того, она болеет сахарным диабетом и долгое время живет на уколах инсулина.

Позже, уже в комментариях, автор поста уточнила, что после шумихи на них все-таки обратили внимание. По личному распоряжению главы областного минздрава Ирины Солдатовой врач к бабушке все-таки пришел.