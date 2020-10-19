В Омске каждый 10-й кондуктор слег с температурой и ушел на больничный

В Омске каждый 10-й кондуктор слег с ОРВИ и ушел на больничный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С началом осени и возвращением людей к привычной жизни, сошедший уже практически на нет ковид, вспыхнул в регионе с новой силой. Последние две недели каждые сутки регистрируется более сотни новых зараженных.

Впрочем, это только подтвержденные случаи коронавируса. В реальности цифры могут оказаться еще больше. В своем сегодняшнем обращении к омичам губернатор Александр Бурков рассказал о необходимости перепрофилировать стационары города под ковидные госпитали.

Как оказалось, не менее настораживающая ситуация и с заболеваемостью сотрудников общественного транспорта. Особенно непросто кондукторам, которые вынуждены целый день контактировать с огромным числом людей. Сейчас с признаками ОРВИ слег каждый десятый кондуктор. Более подробно диагнозы заболевших не уточняются.

– В пассажирских предприятиях перед выходом транспорта на работу в линию все водители и кондукторы обязательно проходят медицинский предрейсовый осмотр. Сотрудники с температурой и признаками ОРВИ к работе не допускаются, – рассказали «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе омского дептранспорта. – На данный момент больничные листы открыты у 60 кондукторов, всего в штате 600 сотрудников, работающих на контроле в салонах транспорта. Поэтому графики, на которых автобусы большого класса работают без кондукторов, достаточно редки, и это исключение, а не правило. Отметим: как только появляется возможность заменить заболевшего кондуктора, резервный сотрудник незамедлительно приступает к своим обязанностям. Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдать «масочный» режим во время поездок в общественном транспорте.

Также известно, что сейчас, как минимум, восемь муниципальных автобусов работают без кондукторов. О ситуации в транспорте частных перевозчиков достоверных сведений пока нет.