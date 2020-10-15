Омских студентов-медиков переводят на дистант и отправляют работать в ковидные госпитали

Омскому медуниверситету рекомендовали направить своих студентов на практику в ковидные госпитали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омская область уже несколько дней подряд бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии в регионе. Вторая волна оказалась еще более беспощадной, каждые сутки регистрируется по полторы сотни новых зараженных.

О своей истории болезни, когда в участковой поликлинике ее три недели лечили от ангины, а в итоге увозят в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на ковид рассказала сегодня, 15 октября, депутат Омского горсовета Наталья Поршнева.

Также сегодня было опубликовано распоряжение главы областного минздрава Ирины Солдатовой о передаче части функция скорой так называемым поликлиническим бригадам. В документе указан перечень симптомов при неотложных случаях, когда на вызов должен будет приехать участковый врач.

Тем временем, появилось еще одного распоряжение за подписью и.о. губернатора Омской области Валерия Бойко (глава региона Александр Бурков сейчас находится на больничном из-за коронавируса). В документе – рекомендация руководству омской медуниверситета о переводе на дистанционное обучение студентов ординатуры и направлении их на прохождение практики в ковидные госпитали.

Ректор ОмГМУ Мария Ливзан уже ответила на эту рекомендацию, заметив, что ее вуз подчиняется непосредственно федерации, а не области.

– Для принятия такого решения вузу необходимо согласование с учредителем – Министерством здравоохранения Российской Федерации, поэтому все решения будут введены в действие уже на следующей неделе, – говорится в официальном ответе пресс-службы ОмГМУ.

Напомним, ранее такой опыт уже был. Весной, во время первой волны пандемии студенты медуниверситета уже направлялись на помощь в гостиницу «Турист» и санаторий «Коммунальник», где жили пациенты с подтвержденным COVID-19. «Комсомольская правда в Омске» рассказывали, как будущим медикам пришлось жить в красной зоне несколько недель. При этом в основном они выполняли работу санитаров – мыли полы, приносили и уносили еду пациентам.