2020-05-15T17:39:22+03:00
Общество

Омских студентов-медиков отправили на уборку гостиниц, где живут вахтовики из «коронавирусной» Якутии

Учащимся придется жить там же в изоляции пока не закончится карантин
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ОмГМАФото: пресс-служба ОмГМА
Изменить размер текста:

Омских студентов-медиков отправили работать в профилакторий «Металлург» и гостиницу «Турист», где разместили вахтовиков, вывезенных с Чаяндинского месторождения. Напомним, в Якутии произошла серьезная вспышка коронавируса – из 10 тысяч рабочих заразилась треть.

В Омскую область решили вывезти в общей сложности более 1500 человек. Часть из них, у кого первые тесты оказались отрицательными отправили на обсервацию в санаторий «Коммунальник», профилактории «Металлург» и гостиницу «Турист».

В двух последних как раз и помогают будущие медики. Они задействованы в уборке и дезинфекции помещений, а также в разное еды для вахтовиков.

Фото: пресс-служба ОмГМА

Фото: пресс-служба ОмГМА

В пресс-службе ОмГМА рассказали, что к делу учащиеся приступили с 10 мая. Студентки второго и третьего курса Анастасия Банникова и Анастасия Петракова работают в обсерваторах на базе профилактория «Металлург». Четыре второкурсницы – Екатерина Санюк, Анастасия Комолых, Ирина Миловидова и Анжела Иванова – в гостинице «Турист».

Как пояснила одна из них, Анастасия Банникова, на территории профилактория есть отдельный этаж, так называемая «чистая» зона, свободная от присутствия, тех, кто находится на обсервации. В их числе вахтовики, прибывшие в Омск с якутского месторождения. Всего в «Металлурге» находится 160 человек. Все они уже прошли тесты на коронавирус, результаты – отрицательные. В ближайшие пару будут известны результаты дополнительных тестов на COVID-19.

– У нас здесь у каждого своя комната и комната для учебы. Все условия созданы. Питание хорошее, кормят четыре раза в день, – заверила Анастасия.

Добавим, что вахтовиков с подтвержденным диагнозом COVID-19 принимают городская больница №11 и инфекционная больница имени Далматова. Тех же, у кого вирус не выявили, – направляют в обсерваторы, созданные на базе санаториев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поступление в ВУЗ онлайн
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
ПАСФ «Днепр» спасает Иртыш
В Омске полиция оцепила общежитие из-за заражения коронавирусом
Житель Омской области только с приставами добился возможности общаться с сыновьями
В Омске подешевели мясо, картошка и вермишель
В Омске значительно подешевели медицинские маски
На проспекте Культуры в Омске изменили направление у односторонней дороги
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
В Омске был побит 60-летний температурный рекорд
В Октябрьском округе 18 мая проведут гидравлические испытания тепловых сетей
Скобянка-Центр работает для Вас!
Омичи снимают на камеру, как в городе появляются незаконные мусорные свалки
В Омской области почти две трети браков заканчиваются разводом
Еще в одной омской больнице обнаружили коронавирус: С зараженным контактировали 60 человек
Свой дом на курорте
Наша цель - ваше здоровье от медицинского центра «Ваш доктор» .
Сергей Степин: «Какими бы сложными ни были времена, самое главное – люди, которые нас окружают!»
ДемисКарибидис, Зоя Бербер, Юлия Топольницкая, Яна Кошкина и другие звезды ТНТ выступят на виртуальномVKFest 2020!
Жители по-прежнему интересуются, открыли ли кладбища в Омске
Омичи, застрявшие на Пхукете, вернутся домой через Новосибирск
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце
Названы сроки перекрытия Ленинградского моста в Омске
За сутки в Омске сразу 47 человек заразились коронавирусом
Губернатор озвучил причину миграции молодежи из Омска
Возле ТЮЗа в Омске появится остановка
Названы места в Омске, где штрафуют за нарушение самоизоляции
В Омске ночью перевернулось такси