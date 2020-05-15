Омских студентов-медиков отправили на уборку гостиниц, где живут вахтовики из «коронавирусной» Якутии

Омских студентов-медиков отправили работать в профилакторий «Металлург» и гостиницу «Турист», где разместили вахтовиков, вывезенных с Чаяндинского месторождения. Напомним, в Якутии произошла серьезная вспышка коронавируса – из 10 тысяч рабочих заразилась треть.

В Омскую область решили вывезти в общей сложности более 1500 человек. Часть из них, у кого первые тесты оказались отрицательными отправили на обсервацию в санаторий «Коммунальник», профилактории «Металлург» и гостиницу «Турист».

В двух последних как раз и помогают будущие медики. Они задействованы в уборке и дезинфекции помещений, а также в разное еды для вахтовиков.

Фото: пресс-служба ОмГМА

В пресс-службе ОмГМА рассказали, что к делу учащиеся приступили с 10 мая. Студентки второго и третьего курса Анастасия Банникова и Анастасия Петракова работают в обсерваторах на базе профилактория «Металлург». Четыре второкурсницы – Екатерина Санюк, Анастасия Комолых, Ирина Миловидова и Анжела Иванова – в гостинице «Турист».

Как пояснила одна из них, Анастасия Банникова, на территории профилактория есть отдельный этаж, так называемая «чистая» зона, свободная от присутствия, тех, кто находится на обсервации. В их числе вахтовики, прибывшие в Омск с якутского месторождения. Всего в «Металлурге» находится 160 человек. Все они уже прошли тесты на коронавирус, результаты – отрицательные. В ближайшие пару будут известны результаты дополнительных тестов на COVID-19.

– У нас здесь у каждого своя комната и комната для учебы. Все условия созданы. Питание хорошее, кормят четыре раза в день, – заверила Анастасия.

Добавим, что вахтовиков с подтвержденным диагнозом COVID-19 принимают городская больница №11 и инфекционная больница имени Далматова. Тех же, у кого вирус не выявили, – направляют в обсерваторы, созданные на базе санаториев.