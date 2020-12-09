Омского педофила, напавшего на ребенка в подъезде, признали невменяемым

Задержать преступника помогли омичи, узнавшие его по фотороботу.

Летом Омск потрясли тревожные сообщения о педофиле, который орудует в районе дендрологического сада. Первыми подняли тревогу родители 6-летней девочки, на которую напали в подъезде, но всеобщее внимание к истории привлекло второе нападение, которое попало на камеры наблюдения в подъезде дома на улице 2-я Дачная.

На видео видно, что мужчина зашел в подъезд следом за двумя маленькими девочками. Пока они поднимались наверх мужчина попытался схватить одну из них, но девочке удалось вырваться и добежать до дома, а нападавший убежал.

Его разыскивали недолго, задержали педофила спустя четыре дня. Нападение состоялось 29 июля, а задержали 29-летнего омича уже 3 августа. В этом помог распространенный фоторобот. Местные жители заметили мужчину на Левобережье и сразу сообщили в полицию.

Сейчас, как сообщают в пресс-службе следственного комитета, расследование по делу педофила завершено и будет передано в суд. По данным судебно-психологической экспертизы, назначенной в рамках проведения расследования, мужчину признали невменяемым. Все время, пока шли разбирательства, омич находился под стражей. Теперь его дело рассмотрят в суде. Следователи просят применить к подозреваемому принудительные меры лечения.