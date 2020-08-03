Появилось фото задержанного в Омске педофила
Сегодня в Омске поймали подозреваемого в нападении на маленьких девочек. Мужчину взяли на Левом берегу в ходе патрулирования улиц.
Появилось первое фото подозреваемого. Он действительно очень похож на фоторобот, который следователи публиковали ранее. Сейчас его допрашивают в участке. Выясняется личность подозреваемого и факт его причастности к преступлениям.
Официально полиция пока подтверждает только факт задержания мужчины, о его личности и причастности ко всем эпизодам пока не сообщается. Напомним, что правоохранители считают нападения на детей не связанными между собой. И не исключают: их могли совершать несколько человек.
ИСТОЧНИК KP.RU