Появилось фото задержанного в Омске педофила

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:37:52+03:00

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Сегодня в Омске поймали подозреваемого в нападении на маленьких девочек. Мужчину взяли на Левом берегу в ходе патрулирования улиц.

Появилось первое фото подозреваемого. Он действительно очень похож на фоторобот, который следователи публиковали ранее. Сейчас его допрашивают в участке. Выясняется личность подозреваемого и факт его причастности к преступлениям.

Официально полиция пока подтверждает только факт задержания мужчины, о его личности и причастности ко всем эпизодам пока не сообщается. Напомним, что правоохранители считают нападения на детей не связанными между собой. И не исключают: их могли совершать несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU