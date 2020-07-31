В Омске на видео сняли нападение педофила на девочку

31 Июль 2020 2020-07-31T07:19:43+03:00

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Омск продолжают потрясать страшные преступления. В то время как на Левом берегу завелся "маньяк", на правом нашли педофила. В соцсетях сообщают о нападении на восьмилетнюю девочку. Появилось видео, на котором извращенец пытается схватить ребенка в подъезде. Но потом все же убегает.

Автор поста утверждает, что все случилось 30 июля на улице 2-я Дачная недалеко от Дендрологического сада. Неизвестный напал на ребенка, а сутками ранее пытался сделать это в доме по соседству. Родители девочек уже обратились в полицию.

Омичи в комментариях негодуют и переживают за своих детей. Как сообщил сайту "Комсомольская Правде в Омске" источник в правоохранительных органах, факт нападения на ребенка был, но изнасилования не было. Физически у девочек нет никаких травм, чего нельзя сказать об их психологическом состоянии. Отморозка уже ищут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/793605" frameborder="0"></iframe> Педофил в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU