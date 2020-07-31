В Омске на видео сняли нападение педофила на девочку
Омск продолжают потрясать страшные преступления. В то время как на Левом берегу завелся "маньяк", на правом нашли педофила. В соцсетях сообщают о нападении на восьмилетнюю девочку. Появилось видео, на котором извращенец пытается схватить ребенка в подъезде. Но потом все же убегает.
Автор поста утверждает, что все случилось 30 июля на улице 2-я Дачная недалеко от Дендрологического сада. Неизвестный напал на ребенка, а сутками ранее пытался сделать это в доме по соседству. Родители девочек уже обратились в полицию.
Омичи в комментариях негодуют и переживают за своих детей. Как сообщил сайту "Комсомольская Правде в Омске" источник в правоохранительных органах, факт нападения на ребенка был, но изнасилования не было. Физически у девочек нет никаких травм, чего нельзя сказать об их психологическом состоянии. Отморозка уже ищут.
Педофил в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU