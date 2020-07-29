Действует с напарником и общается по рации: Что известно об омском маньяке, нападающим на женщин на Левом Берегу

ЛЮДИ ЗАПУГАНЫ

Жители Левого Берега бьют тревогу - они уверяют: в городе завелся маньяк. Там произошло сразу несколько нападений, причем все происходит на территории небольшого микрорайона. В квадрате улиц Перелета - Комарова - Архитекторов - Взлетная. Омичи утверждают: есть уже три нападения. Другие говорят, что их еще больше.

Но что известно точно, так то, что все происходит по одной и той же схеме: неизвестный выслеживает жертву среди белого дня, проходит за ней в подъезд дома и там нападает с ножом. 10 дней назад произошло убийство женщины по улице Туполева. Цель отморозка якобы ценные вещи.

Люди сильно запуганы. Вот, что "Комсомолке" рассказал один из жителей дома по улице Взлетная. Нападения происходили в паре дворов от него.

- У меня в магазин ходит всегда мама. Так как нападения происходит только на женщин и в подъездах, мы договорились, что я буду встречать ее у дома. Весь район боится, - рассказал нам Антон.

Официальной информации от силовиков пока мало. А это в совокупности со страхом порождает множество разных слухов. В социальных сетях омичи уверяют, что маньяк общается с помощью рации. Якобы у него есть напарник и его цель - ценные вещи. Кто-то даже начал распространять в Интернете видео якобы с камер наблюдения, на которые попал тот самый маньяк. Появился в соцсетях и фоторобот предполагаемого преступника. Жители Левого Берега уверяют, что сотрудники полиции сами начали рассылать его своим мамам, сестрам, дочерям и женам.

"ПОКА МЫ ОТРИЦАЕМ, ЧТО ЭТО ДЕЛО РУК ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЧЕЛОВЕКА"

В пресс-службе УМВД по Омской области "Комсомолке" не смогли прокомментировать эту информацию. И посоветовали обратиться в следственный комитет - именно он сейчас занимается расследованием нападений на женщин на Леевобережье Омска. Там согласились ответить на некоторые наши вопросы. Малое количество информации в ведомстве объясняют тем, что это может помешать расследованию.

- На данным момент мы подтверждаем два случая нападения на Левом Берегу. 10 дней назад произошло убийство, вчера вечером - нападение на женщину. Она осталась жива, сейчас пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает, - рассказала "Комсомолке" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова. - Пока мы отрицаем, что это серия и дело рук одного и того же преступника. Заведены два разных уголовных дела, подтверждений, что они связаны, у нас нет.

Так что силовики пока отказываются говорить о том, что на Левом Берегу Омска орудует маньяк. В следственном комитете подтвердили, что располагают записями с камер видеонаблюдения, на которые попал нападавший. Опровергли в следственном комитете и подлинность роликов в социальных сетях. Размещенный фоторобот и информацию о том, что у нападавшего якобы есть рация и сообщник, следствие тоже называет фейками.

- Когда у нас будет готовый фоторобот и мы посчитаем, что помощь жителей нам действительно нужна, мы обязательно разместим фоторобот в Интернете. Пока же следствие продолжается, - сказала Лариса Болдинова.

В следственном комитете подтвердили, что очень внимательно читают информацию в социальных сетях. Жителей просят не паниковать и не дестабилизировать ситуацию.