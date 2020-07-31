Следком опубликовал фоторобот омского педофила, нападающего на девочек

31 Июль 2020 2020-07-31T07:44:48+03:00

Отличительные приметы педофила: волосы до плеч и густая щетина. Фото: СУ СК по Омской области

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В омской полиции оперативно отреагировали на заявление родителей о нападении педофила на их ребенка. На мужчину уже возбуждено уголовное дело, сейчас его разыскивают.

В пресс-службе следственного комитета рассказали о подробностях произошедшего. По версии следствия, 30 июня около 21:30 неизвестный напал на 6-летнюю девочку. Ей удалось вырваться и убежать. Медики осмотрели ребенка, никаких физических травм нападавший нанести не успел.

В полиции составили фоторобот преступника и просят омичей помочь его найти. Его приметы: мужчина на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы длинные вьющиеся до плеч, на лице щетина. Был одет: в куртку черного цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, на голове кепка темно-серого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU