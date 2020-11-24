В Омске начинается суд над школьницей, вместе с парнем зверски убившей свою мать

Парочку отморозков будут судить в закрытом режиме.

В Омске начинается суд над подростками, зверски убившими женщину.

Напомним, эта бесчеловечная история произошла в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года. Омичка Елена Романова (имя и фамилия изменены), которая одна воспитывала дочь, вынуждена была работать вахтами. В тот страшный день ей удалось вернуться домой раньше, чем планировалось – работодатель вошел в ее положение и разрешил уехать в Омск. Женщина хотела сделать своему единственному ребенку сюрприз, появившись перед Новым годом...

Семейная трагедия разыгралась в этом доме на улице Бородина. Фото: Анна МИКУЛА

Но 15-летняя (на тот момент) дочь Люда (имя изменено) такого подарка не оценила. Когда мама вернулась ночью домой, девочка спала на диване со своим 18-летним парнем Алексеем Ваниным (имя и фамилия изменены).

Елена, которая и без того была против романа дочери с этим молодым человеком, пришла в ужас. Женщина устроила скандал. Ванин схватил молоток и начал избивать несостоявшуюся тещу. Дочь присоединилась к расправе. В общей сложности отморозки нанесли своей жертве 19 ударов молотком и около 30 ударов ножами.

Мать школьницы пыталась сама себе вызвать скорую.

Елена Романова успела ранить Ванина в ногу. Благодаря этому она смогла выползти в тамбур и сама себе вызвать скорую. Спасти женщину не удалось, она умерла в больнице.

Даже попав в СИЗО, ее дочь сообщила следователям, что ни о чем не жалеет и скучает по Ванину. Впрочем, если их вина будет доказана в суде, вновь увидятся они еще нескоро. За тяжкое преступление парочке грозят длительные сроки в колонии.

Во время расследования, кстати, выяснилось, что убийство Елены Романовой Люда и Алексей запланировали еще в ноябре.

Парень уверяет, что защищался. Фото: Следственный комитет России.

– Молодые люди в ходе следствия частично признали вину, подтвердив факт нанесения ударов, однако попытались выставить погибшую виновницей конфликта, а себя – жертвами самообороны. Данная версия в ходе проведенного расследования была опровергнута, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По ходатайству следственных органов СУ СК РФ по Омской области, поддержанному прокуратурой, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передали в Омский областной суд. Заседания начнутся в декабре и будут проходить в закрытом режиме из-за того, что одна из обвиняемых – несовершеннолетняя.

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В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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