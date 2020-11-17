Коронавирус в Омске, последние новости на 17 ноября 2020: Где сдать тест на ковид и будут ли власти вводить новые ограничения

Тем временем, от COVID-19 умерло уже 517 сибиряков. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 17 ноября 2020 словно говорят: пандемия - по-прежнему главная проблема в стране и в Омской области. На выходных преодолен рубеж в 19 000 зараженных. Все больше сибиряков интересуются вопросом, где можно сдать тест на ковид в Омске.

ЗА ВЫХОДНЫЕ ОТ КОВИДА СКОНЧАЛИСЬ 16 ПАЦИЕНТОВ

Скачок зафиксирован и по количеству умерших от ковида в регионе. По данным регионального минздрава, в черном списке уже 509 фамилий. Только за субботу и воскресенье в больницах скончались 16 пациентов!

Признают напряженность ситуации с коронавирусом в регионе и омские власти. Недавно омский губернатор Александр Бурков назвал обстановку с пандемией «очень напряженной». Однако глава региона заявил, что федеральная помощь региону не нужна, и система здравоохранения, по его мнению, справляется. Омское правительство дополнительно закупило кислородные аппараты и аппараты ИВЛ. Количество коек для больных коронавирусом будут увеличивать. Вторая волна и не думает спадать.

«МАМУ С 95% ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ!»

А вот у омички Елены Русаковой к омской системе здравоохранения возникли вопросы. «Комсомолка» связалась с недовольной сибирячкой. Она рассказала, что ее 64-летнюю мать неожиданно выписали из больницы. Хотя у пожилой женщины было поражение легких 95%. Уже через пару часов после выписки пенсионерка дома стала задыхаться, и ее пришлось повторно госпитализировать.

Правда, у омского минздрава совсем другая точка зрения и свой вариант хроники событий. Вот, что рассказали нам в ведомстве:

- В Горбольнице №1 она получала лечение, было отмечено улучшение состояния, температура снизилась до 36,8 ° С, но оставались жалобы на подкашливания. Несмотря на это 13 ноября пациентка написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось, - объяснили ситуацию в региональном минздраве. - Возможно причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта.

На это родственница женщины парирует:

- Мама говорит что не писала отказ, да и кто бы читал на мамином месте документы с 95% поражения легких и с сатурацией 79? Я ей верю. Медики должны были сообщить мне в таком случае, у них был мой контакт.

Тем временем, омские школьники с сегодняшнего дня приступают к занятиям. Они выходят с продленных каникул и начинают вторую четверть. А вот гимназия №140 уходит на внеплановый отдых. Там сразу у нескольких педагогов выявили коронавирус. Теперь из-за этого учебное заведение закрывают на карантин. Школьникам придется учиться на дистанционке.

КОМПЕТЕНТНО

«Ситуация напряженная, но под контролем»

Александр Бурков очень избирательно общается с прессой. Возможность задать вопросы главе региона о борьбе с пандемией предоставляется лишь двум омским телеканалам и «России-24». Поэтому приводим ответы губернатора на злободневные для омичей вопросы из интервью, которое он дал московским журналистам.

1.Почему так долго приходится ждать скорую – проблема есть?

- Действительно, скорую приходится долго ждать из-за увеличения количества вызовов. Плюс болеют сами врачи - стало меньше бригад скорой, - признал Александр Бурков. - Для этого мы привлекаем в стационары и поликлиники студентов и ординаторов нашей медицинской академии. Ординаторы работают и в красной зоне, привлекли и преподавателей медицинского университета. Выделили нашим врачам машины из автопарка омского правительства. Нужна ли региону федеральная помощь, как это было с Дагестаном? На сегодня такой потребности нет. Ситуация напряженная, но минздрав РФ готов оказывать поддержку техникой и кадрами, если она потребуется и наступит критическая ситуация. Пока этого нет.

2.Когда удастся справиться с дефицитом лекарств в Омске?

- Что касается стационаров, там больших проблем с лекарствами нет – все есть. А то, что касается средств для амбулаторного лечения, средства из федерального бюджета получены, но мы работаем сегодня по приобретению этого лекарства. Вот здесь большие сложности, как и в целом по стране. Потому что у дистрибьюторов лекарств нет. У производителей они расписаны на длительный период, но приходится работать на личных связях – напрямую с каждым производителем. Поэтому формируем сегодня отдел лекарств для амбулаторного лечения. Надеюсь, через неделю сможем бесплатно предоставлять лекарство для тех, кто болеет на дому.

3.Будут ли в регионе вводиться дополнительные запреты и ограничения?

- У нас ограничительные меры уже введены - масочный режим, например. Омичи с пониманием относятся, в транспорте все пассажиры в масках. Почти нет нарушителей, мы проводим проверки. Продлевали на неделю каникулы. Будем смотреть за развитием эпидемиологической ситуации. Принимать решение о новых пакетах ограничительных мер будем коллегиально и с учетом мнения Роспотребнадзора на оперштабе.

ВАЖНО!

Где можно сдать тест на ковид?

• Областная Клиническая Больница (ул. Березовая д.3) – 900 руб.;

• Центр СПИД (ул. 50 лет Профсоюзов д.119/1 ХХ лет РККА, 7) – 1150 руб.;

• диагностический Центр (ул. Ильинская д.9) – 1600 руб.;

• противотуберкулезный диспансер (ул. Целинная д.2) – 1340 руб.;

• Омский НИИ природно-очаговых инфекций (пр-т Мира, 7) – 1500 руб.;

• Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА (Красный путь д.127/1) – 1800 руб.;

• «Евромед» (ул. Съездовская, 29) – 2500 руб.