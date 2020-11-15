«Мама не могла дышать, но лежала без кислорода - очередь»: Родные омички пожаловались, что ее выписали с 95% поражения легких

Ольга Семененко 35 лет проработала в медицине, но не смогла получить квалифицированной помощи от коллег. Фото: Елена Русакова

Все больше омичей сталкиваются с коронавирусом и жалуются на сложности госпитализации в пандемию. Историю, случившуюся с ее семьей, рассказала Елена Русакова. Она посетовала, что ее мама, медик высшей категории, бывшая старшая медсестра инфекционного отделения, 35 лет отдавшая омской медицине, не смогла получить достойного лечения у своих коллег.

"МАМА ЛЕЖАЛА БЕЗ КИСЛОРОДА - ВРАЧИ ГОВОРИЛИ: ДО НЕЕ ОЧЕРЕДЬ ЕЩЕ НЕ ДОШЛА"

Ольга Андреевна Семененко постоянно проживала в Полтавке и первый раз обратилась за помощью именно там. Но врачи, как уверяют ее родные, отказались осматривать пенсионерку. Именно по этой причине с симптомами простуды она еще неделю ждала дома, когда на работу вернется инфекционист местной больницы. Она приняла пенсионерку и, поставив диагноз обычный бронхит, отправила лечиться домой.

Все это время 64-летняя пенсионерка ходила в больницу из дома, чтобы проводить необходимые процедуры. А 28 октября, когда ей стало совсем плохо, инфекционист все же направила Ольгу Андреевну на КТ в соседний Исилькуль.

Дочь Елена Русакова говорит: результаты оказались шокирующими - 95% поражения легких. Она же уверяет: маму просто оставили в скорой без присмотра врачей и разошлись. Приехавшая в больницу с мамой Елена 40 минут не могла найти никого из медиков, чтобы попросить таблетку от температуры. Через некоторое время к ним подошел главврач и сказал, что для Ольги Андреевны нашли место в Омске.

- Когда приехали в больницу медики заявили, что мест нет. Сказали, что госпитализируют, но где она будет лежать, в коридоре или в палате, не известно, - рассказывает Елена о прибытии в больницу. - Через несколько часов я узнала, что мама в лор отделении в палате, но без кислорода. Мы были готовы сами купить кислород и привезти его, но нам запретили. Мама несколько дней лежала без него, а в больнице отвечали, что до нее еще не дошла очередь. Только после моего звонка в администрацию больницы, маме дали дышать кислородом.

Ольгу Андреевну лечили две недели и 13 ноября выписали домой. Родственников заверили, что сатурация нормальная и пациентка уже может дышать сама. Но дочь быстро убедилась, что это не так.

- Привезли домой, пока дошли от машины до подъезда поняли: мама сама идти не может. Я и муж занесли на руках маму на 5 этаж (нет лифта), до скорой не дозвонились, - описывает Елена возвращение мамы домой.

Близкие сразу поняли, что пенсионерке нужна медицинская помощь. Как рассказала ее дочь, в выписке указано обязательное наблюдение врача. Она стала дозваниваться до поликлиник, но и здесь они столкнулись с давней проблемой Омска - все медики заняты, а запись на много дней вперед. Семье предложили платный прием, но для этого нужно было приехать в больницу. Пенсионерка же настолько ослабела, что и шагу не могла сделать.

- Мы поняли, что физически не можем везти ее на прием. Прошло несколько часов, и мама начала холодеть, посинело лицо. Этот кошмар я не могу передать никакими словами, - вспоминает Елена.

"ПРИВЕЗЛИ МАМУ В БОЛЬНИЦУ САМИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ДОЗВОНИЛИСЬ В СКОРУЮ"

Родственники не смогла дозвониться до скорой, поэтому сами повезли старушку в больницу. Но там, как уверяет дочь Ольги Андреевны, их просто отказались принять. Медики сказали, что привезенных пациентов без скорой не госпитализируют.

- Сколько можно? Живого человека дважды довели до крайности за две недели! Если после всех этих ситуаций ей станет хуже, я пойду куда угодно до конца, - подытожила свое негодование Елена.

Сейчас Пенсионерка находится в ГБ-1. Родные смогли добиться госпитализации. Пациентке заменили лечащего врача. Сейчас женщина по-прежнему не может дышать самостоятельно.

"Комсомолка" обратилась за комментарием в минздрав. В пресс-службе ведомства эту историю рассказывают совсем в ином свете (подробнее см. "Официально"). Чиновники опровергают ряд заявлений семьи пациентки: в минздраве утверждают, что Ольга Андреевна сама написала отказ от госпитализации по семейным обстоятельствам, но в тот же день ей стало хуже. Родственники же женщины утверждают, что она никогда не делала ничего подобного.

- Мама если и подписывала, то кучу документов по выписке. Она говорит что не писала отказ, да и кто бы читал на мамином месте документы с 95% поражения легких и с сатурацией 79? Мама говорит, что этой бумаги она не видела, я ей верю и понимаю её прекрасно. Медики должны были сообщить мне в таком случае, у них был мой контакт, - говорит Елена.

ОФИЦИАЛЬНО

"Пациентка сама написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам"

- Пациентка заболела остро 22 октября 2020 года, 23 октября 2020 года обратилась за медицинской помощью в Полтавскую центральную районную больницу с жалобами на повышение температуры тела до 38 градусов. При осмотре сатурация 95 процентов, назначено амбулаторное лечение, - рассказали в министерстве здравоохранения Омской области.

В динамике оценка состояния проведена 24 и 25 октября 2020 года, в связи с сохранением повышения температуры тела до 37,8 градусов лечение было усилено дополнительными препаратами в условиях изолятора кабинета инфекционных заболеваний.

Из Полтавской районной больницы пациентка была направлена на компьютерную томографию в Исилькульскую ЦРБ, поражение легких оценено в 85-90 %. Она была незамедлительно маршрутизирована в Городскую больницу № 1 им. Кабанова (ГБ №1) в состоянии средней тяжести служебным транспортом Полтавской ЦРБ. В ГБ №1 она получала лечение, было отмечено улучшение состояния, температура снизилась до 36,8 ° С , но оставались жалобы на подкашливания. Несмотря на это 13 ноября пациентка написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки.

В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на 5й этаж без лифта. Родственники без вызова бригады скорой помощи самостоятельно повезли ее снова в ГБ №1, где, учитывая соматическое состояние женщины, ее приняли. Пациентка в настоящее время проходит лечение с положительной динамикой - температура в норме, остается слабость, одышка (но не нарастает), сатурация 95% на фоне оксигенотерапии, получает все необходимые медикаменты. Состояние оценивается как стабильное.

ОФИЦИАЛЬНО

- Пациентка заболела остро 22 октября 2020 года, 23 октября 2020 года обратилась за медицинской помощью в Полтавскую центральную районную больницу с жалобами на повышение температуры тела до 38 градусов. При осмотре сатурация 95 процентов, назначено амбулаторное лечение.

В динамике оценка состояния проведена 24 и 25 октября 2020 года, в связи с сохранением повышения температуры тела до 37,8 градусов лечение было усилено дополнительными препаратами в условиях изолятора кабинета инфекционных заболеваний.

Из Полтавской районной больницы пациентка была направлена на компьютерную томографию в Исилькульскую ЦРБ, поражение легких оценено в 85-90 %. Она была незамедлительно маршрутизирована в Городскую больницу № 1 им. Кабанова (ГБ №1) в состоянии средней тяжести служебным транспортом Полтавской ЦРБ. В ГБ №1 она получала лечение, было отмечено улучшение состояния, температура снизилась до 36,8 ° С , но оставались жалобы на подкашливания. Не смотря на это 13 ноября пациентка написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на 5й этаж без лифта. Родственники без вызова бригады скорой помощи самостоятельно повезли ее снова в ГБ №1, где, учитывая соматическое состояние женщины, ее приняли. Пациентка в настоящее время проходит лечение с положительной динамикой - температура в норме, остается слабость, одышка (но не нарастает), сатурация 95% на фоне оксигенотерапии, получает все необходимые медикаменты. Состояние оценивается как стабильное, - рассказали в министерстве здравоохранения Омской области.