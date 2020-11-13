«Омску не нужна федеральная помощь в борьбе с коронавирусом»: Губернатор Бурков оценил ситуацию с пандемией

Власти дополнительно закупили 100 аппаратов ИВЛ. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков оценил ситуацию с пандемией в Омской области. По его словам, она напряженная, но управляемая. Высказался он в очередной раз и по поводу отставки министра здравоохранения Ирины Солдатовой.

- Ситуация в регионе очень напряженная. Количество заболевших растет и уже достигло почти 18 тысяч за все время. В сутки тестируем на коронавирус до 5 тысяч человек. Система здравоохранения в целом справляется, - сказал в эфире Россия-24 Александр Бурков. - Что связано с предыдущим министром, у нас ранее был комплекс системных сбоев и нарушений в здравоохранении. Что касается коек: сейчас развернуто 3590. Еще 100 развернем в районах. Система здравоохранения работает на переделе, не надо забывать, что нужно оказывать еще и экстренную помощь. Мы продолжаем подводить кислород к койкам. На этой неделе получили 50 кислородных концентраторов и 100 аппаратов ИВЛ.

Подтвердил глава региона и то, что приходится подолгу ждать скорую. Он объяснил, с чем это связано и как омские власти пытаются решить данную проблему.

- Действительно, скорую приходится долго ждать из-за увеличения количества вызовов. Плюс болеют сами врачи - стало меньше бригад скорой, - признал глава региона. - Для этого мы привлекаем в стационары и поликлиники студентов и ординаторов нашей медицинской академии. Ординаторы работают и в красной зоне, привлекли и преподавателей медицинского университета. Выделили нашим врачам машины из автопарка омского правительства. Нужна ли региону федеральная помощь, как это было с Дагестаном? На сегодня такой потребности нет. Ситуация напряженная, но минздрав РФ готов оказывать поддержку техникой и кадрами, если она потребуется и наступит критическая ситуация. Пока этого нет.

Другая серьезная проблема - дефицит лекарств в омских аптеках. Их по-прежнему не хватает. Но, по словам Александра Буркова, в больницах нужные препараты есть. Через неделю планируется, что ими смогут бесплатно обеспечивать и омичей, которые лечатся на дому.

- То, что касается стационаров, там больших проблем с лекарствами нет – все есть. А то, что касается средств для амбулаторного лечения, средства из федерального бюджета получены, но мы работаем сегодня по приобретению этого лекарства. Вот здесь большие сложности, как и в целом по стране, - подчеркнул омский губернатор. - Потому что у дистрибьюторов лекарств нет. У производителей они расписаны на длительный период, но приходится работать на личных связях – напрямую с каждым производителем. Поэтому формируем сегодня отдел лекарств для амбулаторного лечения. Надеюсь, через неделю сможем бесплатно предоставлять лекарство для тех, кто болеет на дому.

СКАЗАНО

Александр Бурков - о возможных новых ограничительных мерах:

- У нас ограничительные меры введены - масочный режим, например. Омичи с пониманием относятся, в транспорте все пассажиры в масках. Почти нет нарушителей, мы проводим проверки, - сказал губернатор в эфире Россия-24. - Продлевали на неделю каникулы. Будем смотреть за развитием эпидемиологической ситуации. Принимать решение о новых пакетах ограничительных мер будем коллегиально и с учетом мнения Роспотребнадзора на оперштабе.