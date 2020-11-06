Где в Омске можно сделать тест на коронавирус и сколько это стоит

Омичи могут получить результаты некоторых исследований всего за пару часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске свирепствует вторая волна коронавируса. Если весной система тестирования была еще не совсем ясной, то сейчас появилось множество предложений от различных лабораторий о тестировании на коронавирусную инфекцию. Бывает, что для выхода на работу или рабочей поездки результаты тестов просто необходимы. Сразу встает три вопроса. Во-первых, где их делают? Во-вторых, сколько это стоит? И в-третьих, какой выбрать? "Комсомолка" постаралась разобраться в тонкостях существующих медицинских обследований и их особенностях.

Начнем с того, что есть несколько видов анализов на коронавирус - это знакомый всем мазок и анализ крови. С помощью мазка определяют болеет ли человек прямо сейчас. Результаты этого теста наиболее часто применяют, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Также проводят анализ крови. Он необходим, чтобы выявить наличие антител. Такой анализ может показать не только болен ли человек ковидом прямо сейчас, но и переболел ли он раньше.

В Омске сделать мазок на определение коронавируса можно в следующих медицинских учреждениях:

1. Центр СПИД (ул. 50 лет Профсоюзов д.119/1) За обычный метод тут возьмут 970 рублей, а за экспресс, результаты которого можно будет получить быстрее, 630 рублей.

2. Областная Клиническая Больница (ул. Березовая д.3) Анализы здесь стоят 900 рублей.

3. Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА (ул. Красный путь д.127к1) Здесь за мазок возьмут 1800 рублей.

4. Клинический Диагностический Центр (ул. Ильинская д.9) За мазок попросят 1600 рублей.

5. Противотуберкулезный диспансер (ул. Целинная д.2) Мазок в этой лаборатории сделают за 1340 рублей.

В организме человека к коронавирусу вырабатывается два вида антител. Одни маркируются IgM и говорят о том, что болезнь находится в активной фазе, другие антитела IgG говорят о том, что человек переболел вирусом какое-то время назад. Их можно обнаружить только при исследовании крови.

Исследования крови на определение антител к коронавирусу в Омске можно сделать в следующих клиниках:

1. Клинический Диагностический Центр (ул. Ильинская д.9) За комплексный анализ возьмут 520 рублей. Также можно отдельно сделать экспресс-тест и узнать, болели ли вы коронавирусом раньше. Его стоимость составит 750 рублей, а результаты будут готовы в течение 2 часов.

2. Противотуберкулезный диспансер (ул. Целинная д.2) Исследования крови здесь проводят на разные виды антител отдельно, каждое из которых стоит по 790 рублей.

3. НИИ природно-очаговых инфекций (пр. Мира д.7) Здесь проводят только исследования крови. Комплексный анализ на разные виды антител будет стоить 1600 рублей, а по отдельности за каждый возьмут по 800 рублей.

Для выбора конкретного вида анализа лучше проконсультироваться с врачом. Также отметим, что в некоторых лабораториях отдельную плату могут брать за забор материала. И, конечно, отдельно придется оплачивать выезд специалиста на дом.