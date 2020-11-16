Новые случаи заражения коронавирусом в Омске на 16 ноября 2020 года: заболели 226, умерли 8

В Омской области продолжают фиксировать более 200 случаев заражений ежедневно Фото: Олег УКЛАДОВ

Показатели статистика заболеваемости новой инфекцией в Омской области продолжают оставаться стабильно высокими.

По последним данным министерства здравоохранения Омской области за сутки заразились 226 человек. Всего с начала пандемии ковид в регионе подхватили 19 250 человек.

Количество выздоровевших сегодня оказалось меньше ровно на сто человек. Победили болезнь 126 человек, всего с начала пандемии общее количество выздоровевших составило 13 211.

Понемногу растет и количество умерших. 16 ноября в Омских больницах констатировали еще 8 смертей от ковида. Таким образом общее число летальных исходов в Омской области составило 517.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 164, Калачинский район – 16, Омский район – 12, Исилькульский район – 7, Москаленский район – 5, Черлакский, Азовский районы – по 4, Полтавский район – 3, Называевский, Таврический,

Саргатский районы – по 2, Оконешниковский, Нововаршавский, Крутинский, Русско-Полянский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Под наблюдением врачей с COVID-19 продолжают находиться 3 274 пациента. В лабораториях 16 ноября получили результаты 2 241 теста на коронавирус, всего с начала пандемии провели 703 329 исследований.