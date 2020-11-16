«Ходить ловить сигнал на трассу? Вы в своем уме?»: Тиктокер из омской деревни, лазивший за интернетом на березу, отреагировал на ответ чиновников

Блогер недоумевает, почему чиновники не хотят закрыть проблему со связью в селе.

В Омской области в деревне Станкевичи недавно появился популярный блогер. Местный житель Алексей Дудоладов приобрел известность минувшим летом, снимая короткие ролики в Tik Tik о деревенской жизни под псевдонимом "Омский колхозник". Несмотря на популярность, он не бросил получение образования и продолжил учиться в омском институте водного транспорта. Осенью, как и все студенты, он был вынужден уйти на дистанционку, где столкнулся с проблемой: присутствовать на лекциях в Zoom не получается.

Интернет в деревне Алексея практически не ловит, скорость такая низкая, что едва работают мессенджеры. Чтобы общаться с подписчиками, блогер нашел место с устойчивым сигналом на 8 метровой березе, летом он проводил стримы оттуда. Чтобы учиться Дудоладову снова пришлось карабкаться на дерево, вот только на улице успело заметно похолодать. Как рассказал Алексей в интервью "Комсомольской правде в Омске", записать обращение к губернатору он решил после очередного учебного дня на березе. Но на такой резонанс парень не рассчитывал.

Ролик с жалобой на проблемы с дистанционным обучением быстро разлетелся по сети, даже привлек внимание федеральных каналов. Алексей попал в новости и комедийное шоу "Вечерний Ургант". Вот только реакцией властей на свое обращение "Омский колхозник" остался недоволен. В деревню нагрянули представители министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, замеряли скорость сети и посоветовали искать ее немного ближе к земле, на трассе или у соседей.

- В 100 метрах, в домах у центральной дороги скорость 13 мегабит в секунду, а это как раз 4 G. Чтобы передавать в Tik Tok большие объемы информации, можно найти место недалеко от дома или у соседей, - посоветовали в ведомстве.

Такой ответ не удовлетворил тиктокера. Тем более, он заверяет, что поймать интернет там можно, но сигнал крайне нестабильный, идут постоянные перебои. В своем Instagram он опубликовал пост, где поделился негодованием из-за ответа чиновников.

- Накануне записал видеообращение, на что мне ответили из минпромсвязи, что связь можно ловить и без берёзы! Предложили ходить ловить интернет на трассу. Вы в своём уме? В деревнях не люди что ли живут?! Меня перевели на индивидуальный план, а на других студентов из других вузов наплевать? Почему люди в городе могут в квартирах пользоваться интернетом, а деревня только на трассах, крышах, деревьях? - пишет блогер.

В своем интервью "Комсомолке" Алексей выразил надежду, что в ближайшем будущем ситуация хоть как-то наладится и проблемы со связью и интернетом уйдут в прошлое.