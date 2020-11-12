Смотрим новую омскую набережную за 7 миллиардов: Отель на воде, аквапарк, пирс и мост через Омь для прогулок

На многих участках для омичей появятся развлекательные и спортивные зоны.

Этим летом в Омске активно обсуждали заявление губернатора Омской области Александра Буркова, который сообщил об амбициозном проекте масштабной реконструкции набережной вдоль Иртыша в Омске. Она должна связать Речной порт у ЖД Вокзала и Северный причал в Нефтяниках.

- Это проект не просто прогулочной зоны – это проект развития города. Набережная будет не хуже, чем в Дубае, - заявил тогда Александр Бурков.

Многие жители скептически отнеслись к проекту. Но появились первый эскизы разных точек притяжения для горожан, которые могут войти в проект готовой набережной. Предлагаем, рассмотреть их более подробно.

Гостиница на воде и красочный фонтан

Свое начало обновленная набережная возьмет от Речного порта. Сейчас это место выглядит довольно уныло, жестяным забором от набережной там ограждены гаражи и речные краны. Там создатели концепции предлагают построить торговый комплекс "Южные ворота" и гостиничный комплекс на воде. Также здесь хотят обустроить террасу для рыбаков, и смотровую площадку. Все эти объекты придется строить с нуля.

Концептуальная гостиница на воде и торговый центр около речного порта. Фото: Омский центр городской среды

Затронут работы набережную и около недавно отремонтированном бульваре Победы. В планах его развития создатели концепции набережной предлагают сделать красочный фонтан на воде, а также кинотеатр и вечный огонь на воде. В этом районе планируют построить и бизнес-центр "Циолковский".

Бассейн с речной водой, пирс и новый мост для пешеходов

Еще одно место на Иртышской набережной, где постоянно скапливается много омичей - напротив магазина "Океан". Сейчас там практически ничего нет кроме магазина и сквера 30-летия ВЛКСМ, но это стало удобным местом для встреч у молодежи. Здесь планируют облагородить сквер и пространство от набережной до проспекта Карла Маркса, а также сделать кафе на воде.

На пляже может появиться бассейн с речной водой и множество кафе. Фото: Омский центр городской среды

Сейчас в районе Речного вокзала основными точками притяжения омичей являются отремонтированная улиц Чокана Валиханова, прозванная омским Арбатом, и Куйбышевский пляж. Именно его планируют реконструировать и обустроить там бассейн с речной водой, а самое главное добавить кафе и пирс для водного транспорта, чтобы обеспечить более комфортный отдых в летнее время. От самого Речного вокзала должен протянуться пешеходный мост через Омь к набережной Тухачевского.

Аквапарк и кафе на воде у Первомайского пляжа

В районе исторической части набережной планируют установить ее мини-копию, а также сделать концертную зону. Проведение массовых мероприятий в Омской крепости на разные городские праздники уже стало традицией. Обещают обустроить и удобные подземные парковки для автомобилей.

На первомайском пляже хотят построить аквапарк и ресторан на воде. Конечно, не обойдется без смотровых площадок и кафе, а также спортивных площадок с тренажерами для активных горожан.

Около исторической части может появиться пешеходный мост и новые развлекательные комплексы. Фото: Омский центр городской среды

Благоустройство парка "Зеленый Остров" уже запланировано на следующий год по программе "Формирование комфортной городской среды". Многие объекты появятся в зоне отдыха раньше, чем приступят к обустройству самой набережной. Как стало известно ранее, на "Зеленом острове" могут установить колесо обозрения, аэротрубу, веревочный парк и батуты. Пожалуй, самой амбициозной задумкой для этой части набережной станет вело-пешеходный мост, который свяжет парк с гостиницей "Иртыш" и Дворцом творчества.

Если на предыдущих участках набережная уже когда-то была обустроена, то в районе Дворца пионеров ее придется сделать с нуля. Берег реки на этом участке пока никак не задействован. По проекту на берегу появится новый жилой комплекс таунхаусов, а на новой набережной поставят ресторан на воде, обустроят детские площадки и пирс.

Кампус для студентов в Советском парке и новая смотровая

В районе телецентра у академии "Авангард" при реконструкции набережной решили выдержать спортивную тематику. Здесь хотят обустроить разные спортивные площадки, тренажеры и музей "Авангарда". Также в сторону нового жилого комплекса протянутся торговые ряды и пристань для водного транспорта.

Для студентов сделают отдельную зону отдыха. Фото: Омский центр городской среды

Дойдут работы по обновлению набережной и до Советского парка. Сейчас там проводится реконструкция по нацпроекту, но есть серьезные проблемы с подрядчиком. Впрочем, авторы проекта набережной не планировали серьезно задействовать результаты благоустройства. Там хотят обустроить университетский кампус для отдыха студентов. Действительно, в районе Нефтяников сосредоточенно множество омских вузов, а провести время студентам бывает негде. Рядом с пляжем поставят ресторан на воде и гаражи для лодок.

Конечная точка в маршруте набережной - Советский причал. Завершить ее планирую по аналогии с началом строительством торгового центра "Северные ворота", пристани для водного транспорта и смотровых площадок. Также неподалеку может появиться новый жилой комплекс.

«СПРАВКА «КП»

Власти планируют к 2026 году закончить реконструкцию набережной реки Иртыш. По задумке она должна связать участок набережной от улицы Пригородная до академии "Авангард" и набережную Тухачевского. Все работы собираются проводить в несколько этапов. Длинна обновленной набережной составит не менее 15 километров. Стоимость объекта уже оценили в 7 млрд. рублей. Основную часть на строительные работы планируют выделить из областного бюджета и средств госкорпорации развития России, часть затрат на благоустройство выделять в федеральном Минприроды, а затраты на инфраструктуру и коммерческие объекты возьмут на себя частные инвесторы, которых планируют активно привлекать к проекту.