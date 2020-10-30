В Омске в парке «Зеленый остров» может появиться колесо обозрения

В Омске может появиться новое колесо обозрения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омская мэрия планирует сдать в аренду участок земли в парке "Зеленый остров", чтобы разместить на нем новое колесо обозрения. Сейчас там уже есть несколько аттракционов, но они были установлены давно, некоторые еще в советское время. Департамент архитектуры и градостроения уже опубликовал извещение о начале торгов.

Договор аренды участка планируют заключить сразу на 10 лет, а сумма ежегодной оплаты будет составлять более 1,2 миллионов рублей. Новое колесо обозрения должно соответствовать нескольким требованиям: высота не менее 50 метров, застекленные кабины, внешняя подсветка. Установить аттракцион необходимо не позже, чем через год после заключения договора аренды.