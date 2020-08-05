Губернатор заявил, что набережная Иртыша в Омске станет лучше, чем в Дубае

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:01:30+03:00

Мэр заверил, что новая набережная будет не хуже, чем в Дубае. Фото: Федор СКВОРЦОВ

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Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о грандиозных планах по реконструкции набережной. Для их реализации потребуется 7 миллиардов и 5 лет работы, как уже подсчитали в правительстве.

Речь идет о преображении 15 километров территорий вдоль Иртыша в черте города. Новая набережная должна соединить район речного порта с северным причалом на окраине городка Нефтяников. Предполагается, что это будет самая длинная набережная в Евразии. Об этом в интервью "12 каналу" рассказал Александр Бурков.

Для того, чтобы соединить между собой некоторые участки нового сооружения в городе планируют построить новый пешеходный мост в районе устья Оми. Академию "Авангард" напротив Телецентра соединят с парком "Зеленый остров" и сделают дорогу под мостом имени 60-летия ВЛКСМ, она продлится до Советского парка в Нефтяниках.

Также набережную планируют наполнить развлекательными объектами для омичей. Среди них музыкальный фонтан в районе бульвара Победы, зона отдыха у Центрального пляжа с бассейном, молодежное пространство под Ленинградским мостом, специальные места для рыбаков.

- Это проект не просто прогулочной зоны – это проект развития города. Набережная будет не хуже, чем в Дубае, – заявил губернатор.

Проект уже представили в министерстве экономического развития России, но ничего определенного пока увидеть нельзя. Нет даже набросков будущей набережной. Несмотря на это, Александр Бурков призвал горожан активно участвовать в обсуждении нового проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU