Губернатор заявил, что набережная Иртыша в Омске станет лучше, чем в Дубае
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о грандиозных планах по реконструкции набережной. Для их реализации потребуется 7 миллиардов и 5 лет работы, как уже подсчитали в правительстве.
Речь идет о преображении 15 километров территорий вдоль Иртыша в черте города. Новая набережная должна соединить район речного порта с северным причалом на окраине городка Нефтяников. Предполагается, что это будет самая длинная набережная в Евразии. Об этом в интервью "12 каналу" рассказал Александр Бурков.
Для того, чтобы соединить между собой некоторые участки нового сооружения в городе планируют построить новый пешеходный мост в районе устья Оми. Академию "Авангард" напротив Телецентра соединят с парком "Зеленый остров" и сделают дорогу под мостом имени 60-летия ВЛКСМ, она продлится до Советского парка в Нефтяниках.
Также набережную планируют наполнить развлекательными объектами для омичей. Среди них музыкальный фонтан в районе бульвара Победы, зона отдыха у Центрального пляжа с бассейном, молодежное пространство под Ленинградским мостом, специальные места для рыбаков.
- Это проект не просто прогулочной зоны – это проект развития города. Набережная будет не хуже, чем в Дубае, – заявил губернатор.
Проект уже представили в министерстве экономического развития России, но ничего определенного пока увидеть нельзя. Нет даже набросков будущей набережной. Несмотря на это, Александр Бурков призвал горожан активно участвовать в обсуждении нового проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU